La deducibilidad depende de que el gasto sea estrictamente indispensable para la obtención de ingresos, y de que se cumplan los requisitos establecidos por el SAT En los últimos cuatro años se regi...

La deducibilidad depende de que el gasto sea estrictamente indispensable para la obtención de ingresos, y de que se cumplan los requisitos establecidos por el SAT En los últimos cuatro años se registró un importante crecimiento de las transacciones a través de comercio electrónico. Compras que anteriormente se efectuaban de manera presencial ahora se hacen de manera virtual por internet, sea comprando directamente en el sitio del proveedor, o a través de alguna plataforma digital.

Deducción de las compras realizadas por internet

Una de las dudas frecuentes en este rubro es si las compras realizadas por internet pueden deducirse de impuestos. La consultora Fiscalia que la respuesta a esta pregunta es la misma que si se planteara en el sentido del comercio tradicional: ¿es deducible una compra que se hace en el comercio tradicional? Explicó que todo depende de que el gasto sea estrictamente indispensable para la obtención de ingresos, y de que se cumplan los requisitos para su deducibilidad. Además, señaló que las compras o gastos realizados a través de comercio electrónico no tienen por qué ser diferentes, el hecho de hacer una compra de forma presencial o de forma virtual no inciden en la deducibilidad del gasto, siempre que se cumplan con los requisitos correspondientes.

El problema de la obtención de la factura

Fiscalia considera que en la práctica puede presentarse el problema de la obtención de la factura por dicha erogación, pero no debe representar mayor reto. Ya sea que se realice la compra directamente en el sitio de internet del proveedor en donde generalmente ahí mismo se tramita la factura, o bien, que se realice a través de alguna plataforma de intermediación como Amazon o Mercado Libre (por poner un ejemplo), siempre existen mecanismos para que el comprador pueda obtener la factura del vendedor. Por eso, indicó que en cada caso será necesario verificar los mecanismos para la obtención de la factura y asegurarse, antes de realizar dicha compra, de que existan los mecanismos idóneos para obtenerla.