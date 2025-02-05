El SAT ha actualizado el proceso, exigiendo estados financieros detallados. Conoce los requisitos, evita sanciones y consulta la guía oficial aquí

El SAT ha actualizado el proceso, exigiendo estados financieros detallados. Conoce los requisitos, evita sanciones y consulta la guía oficial aquí

Si tu organización civil o fideicomiso recibe donativos deducibles de impuestos, es importante que estés al tanto de los cambios en la Declaración Anual 2024 para personas morales sin fines de lucro. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado una guía de llenado para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal, cuyo plazo vence el 17 de febrero de 2025.

Principales cambios en la declaración anual

A partir de este año, las donatarias que no dictaminen sus estados financieros deberán incluir en su declaración información detallada sobre su estado de situación financiera y estado de actividades. Esto tiene el objetivo de mejorar la transparencia y asegurar que la información declarada sea consistente con los registros contables y comprobantes fiscales.

Además, si tu organización no cumple con esta obligación, podrías enfrentar consecuencias graves, como:

Pérdida de la autorización para recibir donativos deducibles.

Multas de hasta $18,360.00.

¿Cómo presentar la declaración anual?

1️⃣ Requisitos previos

Para presentar la declaración, necesitas:

✔ e.firma vigente de la organización.

✔ Oficio de autorización para recibir donativos deducibles.

✔ Información financiera del ejercicio, que incluya:

• Estado de situación financiera.

• Estado de actividades.

2️⃣ Proceso de presentación

📌 Ingresa al portal del SAT en la sección Empresas > Sin Fines de Lucro > Declaraciones .

. 📌 Accede con tu RFC y contraseña o e.firma.

📌 Llena la declaración con la información de ingresos y egresos, diferenciando entre:

• Ingresos sujetos a ISR, como arrendamientos o regalías.

• Ingresos exentos, como donativos y apoyos gubernamentales.

📌 Incluye estados financieros con activos, pasivos y patrimonio contable.

3️⃣ Revisión y envío

🔍 Antes de enviar la declaración, puedes generar una vista previa en PDF.

✅ Firma y envía el documento para obtener tu acuse de recibo.

4️⃣ Consulta de declaraciones anteriores

Si necesitas revisar tu declaración o comprobar pagos, puedes hacerlo desde el portal del SAT.

Consulta la guía de llenado y más información

Para hacer más fácil este proceso, el SAT ha publicado una guía de llenado y habilitado un minisitio de Donatarias Autorizadas con información detallada. Puedes consultarlo aquí:

🔗 SAT - Donatarias Autorizadas