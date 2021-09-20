En septiembre los notarios públicos del país ofrecen descuentos, asesorías gratuitas y horarios de atención extendidos. El testamento es un instrumento legal que es creado ante un notario público,...

En septiembre los notarios públicos del país ofrecen descuentos, asesorías gratuitas y horarios de atención extendidos. El testamento es un instrumento legal que es creado ante un notario público, en el que se expresa la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos de una persona para después de su fallecimiento. Este documento tiene la finalidad de brindar seguridad jurídica a los herederos, y aunque es muy importante para la cuidar del patrimonio familiar, hay muchas personas que no se animan a generar un testamento. Para incentivar la generación de este instrumento legal, el gobierno designó a septiembre como el mes del testamento, por lo que en el noveno mes del año los notarios ofrecen descuentos, asesoría gratuita y horarios extendidos de atención.

Requisitos para hacer un testamento

Los principales requisitos para elaborar este documento son:

Llenar la solicitud estregada por el notario público

Tener 18 años cumplidos

Tener pleno uso de tus facultades mentales

Manifestar tu voluntad sobre los bienes a heredar, proporción y beneficiarios de manera clara

Elaborar una relación de todos los bienes que se van a heredar, su ubicación y/o claves de acceso

Proporcionar datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, domicilio vigente y estado civil

Copia del acta de nacimiento

Original y copia de credencial oficial con fotografía y firma

Nombre de los padres, cónyuge, hijos (vivos o fallecidos) y sus datos generales

Nombre de la persona que fungirá como albacea (persona que funcionará como administrador cuya tarea es hacer efectiva la herencia)

Cubrir el pago de derechos correspondientes en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos

Los costos

Según el sitio del Gobierno de México el listado de costos se muestra de la siguiente manera

Aguas calientes: $1,900

$1,900 Baja California: $1,320 (50% de descuento con INAPAM)

$1,320 (50% de descuento con INAPAM) Baja California Sur: $2,450

$2,450 Campeche: $2,088

$2,088 Chiapas: $1,160

$1,160 Chihuahua: $2,900

$2,900 Ciudad de México: $2,798

$2,798 Coahuila de Zaragoza: $1,600 (Gratuito para fuerzas armadas, policía, protección civil, bomberos, personal médico, enfermeras y administrativos de hospitales públicos y privados) ($550 para personas con escasos recursos con estudio socioeconómico)

$1,600 (Gratuito para fuerzas armadas, policía, protección civil, bomberos, personal médico, enfermeras y administrativos de hospitales públicos y privados) ($550 para personas con escasos recursos con estudio socioeconómico) Colima: $ 1,500

$ 1,500 Durango: $ 1,740 (Gratuito para personal del sector salud, personal médico, enfermeras y personal administrativo de hospitales públicos y privados)

$ 1,740 (Gratuito para personal del sector salud, personal médico, enfermeras y personal administrativo de hospitales públicos y privados) Estado de México; $1,950 ($950 para adultos mayores)

$1,950 ($950 para adultos mayores) Guanajuato: $2,000 ($1,000 para adultos mayores)

$2,000 ($1,000 para adultos mayores) Guerrero: $2,030

$2,030 Hidalgo: $2,149 ($786 para adultos mayores)

$2,149 ($786 para adultos mayores) Jalisco: $1,899

$1,899 Michoacán de Ocampo: $2,100

$2,100 Morelos: $812 (Gratuito para personal de Guardia Nacional, comisión de seguridad pública del estado de Morelos y personal del sector salud que atienden casos Covid-19) ($580 para adultos mayores)

$812 (Gratuito para personal de Guardia Nacional, comisión de seguridad pública del estado de Morelos y personal del sector salud que atienden casos Covid-19) ($580 para adultos mayores) Nayarit: $1,160

$1,160 Nuevo León: $2,320 (No aplica en todas las notarías)

$2,320 (No aplica en todas las notarías) Oaxaca: $2,320

$2,320 Puebla: $1,500 ($800 para adultos mayores) ($1,000 para personal del sector salud, personal médico, enfermeras y personal administrativo de hospitales públicos y privados)

$1,500 ($800 para adultos mayores) ($1,000 para personal del sector salud, personal médico, enfermeras y personal administrativo de hospitales públicos y privados) Querétaro de Arteaga: $1,750 ($1,200 para personal del sector salud, personal médico, enfermeras y personal administrativo de hospitales públicos y privados)

$1,750 ($1,200 para personal del sector salud, personal médico, enfermeras y personal administrativo de hospitales públicos y privados) Quintana Roo: $2,900

$2,900 San Luis Potosí: $1,900

$1,900 Sinaloa: $2,000 ($1,000 con estudio socioeconómico DIF)

$2,000 ($1,000 con estudio socioeconómico DIF) Sonora: $1,800 (Gratuito para trabajadores activos del sector salud, socorristas de la cruz roja, elementos de las fuerzas armadas, elementos activos de la policía de los 3 niveles de gobierno, elementos de la AMAIC, protección civil y bomberos)

$1,800 (Gratuito para trabajadores activos del sector salud, socorristas de la cruz roja, elementos de las fuerzas armadas, elementos activos de la policía de los 3 niveles de gobierno, elementos de la AMAIC, protección civil y bomberos) Tabasco: $2,552

$2,552 Tamaulipas: $3,480

$3,480 Tlaxcala: $1,856

$1,856 Veracruz de Ignacio de la Llave: $1,800

$1,800 Yucatán: $1,900 ($1,500 para adultos mayores y personas con capacidades diferentes)

$1,900 ($1,500 para adultos mayores y personas con capacidades diferentes) Zacatecas: $2,500

Estos costos de carácter informativo son proporcionados por los colegios y consejos de notarios de las distintas entidades federativas, y sobre ellos se aplican los descuentos que ofrecen durante el mes de septiembre. En caso de dudas u obtener más información al respecto, puedes comunicarte a través de www.gob.mx/segob o al número 55 5728 7300 extensiones 33524, 33508, 33490, o 33641, así como al Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C.www.notariadomexicano.org.mx o al número 55 5514 6058, 55 5525 6452, 55 5525 6415 y 55 5525 6254 Con información de Expansión https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/08/20/septiembre-mes-del-testamento-2021

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