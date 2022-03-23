El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente registró que próximamente vencerán los plazos para presentar la Información Sobre la Situación Fiscal del Contribuyente (ISSIF) y p...

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente registró que próximamente vencerán los plazos para presentar la Información Sobre la Situación Fiscal del Contribuyente (ISSIF) y para ejercer la opción de hacer dictaminar estados financieros para efectos fiscales. A través de un documento dirigido a sus integrantes, el IMCP registró lo siguiente:

El 31 de marzo de 2022 vence el plazo para presentar la Información Sobre la Situación Fiscal del Contribuyente, a través del aplicativo ISSIF y como parte de la declaración del ejercicio. Esto en cumplimiento con lo establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El 31 de marzo de 2022 vence el plazo para que los contribuyentes que están en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 32-A del CFF, ejerzan la opción para dictaminar, en los términos del artículo 52 del CFF , sus estados financieros por contador público autorizado.

Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: marzo de 2022.