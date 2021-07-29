El SAT podrá autorizar el uso del buzón tributario a autoridades de la administración pública cuando tengan el consentimiento de los particulares. La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 es...

El SAT podrá autorizar el uso del buzón tributario a autoridades de la administración pública cuando tengan el consentimiento de los particulares. La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 establece que autoridades distintas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrán usar el buzón tributario. Esto lo podrán hacer para realizar notificaciones, a partir de diciembre de 2021 [Artículo Décimo Octavo Transitorio de la RMF para 2021]. Pero el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el SAT sólo podrá autorizar el uso del buzón tributario cuando las otras autoridades tengan el consentimiento de los particulares [CFF 17-L].

Planteamiento de la FNAMCP

En este contexto, la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos (FNAMCP) presentó un planteamiento a la autoridad fiscal, relacionado con el uso del buzón tributario por parte de autoridades distintas al SAT. En el documento, la FNAMCP advirtió a la autoridad fiscal que lo que establece la RMF para 2021 viola el principio de subordinación jerárquica. Esto se debe a que lo que establece el CFF debe tener más importancia o superioridad. La FNAMCP explicó que el CFF establece como requisito indispensable, que las autoridades distintas al SAT cuenten con el consentimiento del particular, para estar en aptitud de utilizar el buzón tributario para las notificaciones. Por eso, consideró que la RMF para 2021 excede a lo que el CFF expresamente establece, al autorizar el uso del buzón tributario a diversas autoridades sin el consentimiento del particular.

Propuesta de la FNAMCP

Para evitar la violación del principio de subordinación jerárquica, la FNAMCP propuso que se elimine o deje sin efectos el Artículo Décimo Octavo Transitorio de la RMF para 2021, para que ninguna autoridad distinta al SAT pueda utilizar el buzón tributario, a menos que obtengan el consentimiento expreso del particular. Esto lo propuso para cumplir estrictamente con lo establecido por el artículo 17-L del CFF.

Respuesta del SAT

Sin embargo, como parte de su respuesta, el SAT indicó que la RMF para 2021 expresa la entrada en vigor para que autoridades fiscales, distintas al SAT, utilicen el buzón tributario para la notificación de sus actos, a partir del 31 de diciembre de 2021. Pero la autoridad fiscal aclaró que lo establecido en la RMF para 2021 es independiente de los requisitos de procedibilidad que previamente se deban de cumplir, como el consentimiento de los particulares [CFF 17-L].

No se viola el principio de subordinación jerárquica

Por eso, el SAT consideró que no se viola el principio de subordinación jerárquica, porque dicha disposición transitoria no excede el alcance del CFF, pues atiende a la facilidad de que en tanto se encuentra disponible el uso del buzón tributario las autoridades no fiscales hagan uso de las formas de notificaciones que consideren conveniente. Además, aún no se ha autorizado el uso del buzón tributario a otras autoridades, descritas en el artículo 17-L del CFF, para que realicen las notificaciones electrónicas. Esto lo publicó el SAT en el documento Segunda reunión bimestral 2021 con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente. La autoridad fiscal advirtió que la información contenida en el documento es de carácter informativo, y no crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las disposiciones fiscales. Puedes revisar el planteamiento de la FNAMCP y la respuesta del SAT aquí / Páginas: 46 a la 48 / Fecha de publicación: el documento tiene fecha de abril, pero se publicó en julio de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.