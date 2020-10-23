A partir del lunes 26 de octubre, MarcaSAT estará disponible en su número telefónico anterior. Hace unas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el servicio de atención ...

A partir del lunes 26 de octubre, MarcaSAT estará disponible en su número telefónico anterior. Hace unas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el servicio de atención telefónica MarcaSAT estaría temporalmente suspendido, por lo que puso a disposición de los contribuyentes un número telefónico distinto, el 5544 402 241. Sin embargo, el SAT anunció que a partir del lunes 26 de octubre estará nuevamente disponible el el teléfono tradicional de MarcaSAT, el 5562 722 728.

Si requieres información, ya puedes utilizar nuevamente nuestro número de atención #MarcaSAT. pic.twitter.com/kYiQL1NcHC — SATMX (@SATMX) October 23, 2020

¿Qué servicios ofrece MarcaSAT?

MarcaSAT es un servicio de atención y orientación telefónica que el SAT pone a disposición de los contribuyentes para resolver diversos temas. En MarcaSAT escucharás un menú de opciones. Dependiendo del tipo de trámite que quieras realizar, deberás marcar una opción distinta:

Inscripción al RFC, marca 1

Servicio de citas, contraseñas, o cedula de identificación fiscal, marca 2

Orientación fiscal, marca 3

Declaraciones y mi contabilidad para personas físicas, marca 4

Información sobre personas morales, marca 5

Comercio exterior, marca 7

Quejas, denuncias y sugerencias, marca 8

Cobranza y aclaración de pagos atípicos, incumplimiento de aclaraciones y pagos, y mensajes de texto en su celular, marca 9

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