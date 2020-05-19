Aún es muy pronto para saber si las mejoras funcionaron, de todos modos la burocracia del trámite sigue siendo la misma. El pasado 15 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo SAT ID tanto en la pagina oficial de la institución como en la Play Store de los teléfonos y tablets Android. La aplicación sirve para que los contribuyentes puedan generar o actualizar su contraseña y hacer su declaración anual sin salir de sus hogares. La razón de esto es, desde luego, las medidas que la pandemia de COVID-19 ha obligado a implementar en los espacios públicos del país. El app permite que, al menos en lo que a cuestiones fiscales se refiere, los contribuyentes sigan con las medidas de seguridad Dispuestas por la Secretaria de Salud (Ssa). En este sentido, el SAT informó el día de ayer que se han realizado cambios a SAT ID para “eficientar” el servicio a la hora de la realización del trámite. En su comunicado, el SAT no especifica en qué consistieron estas mejoras. El hecho es que, al revisar en las evaluaciones que los usuarios han hecho de la aplicación en la Play Store, es común encontrar quejas alegando que la aplicación (evaluada con 1.3 estrellas de 5) no sirve debido a que manda mensajes de error al intentar hacer la conexión con el servidor. Sin embargo, estas evaluaciones son previas al anuncio de mejoras del SAT. En su comunicado, la autoridad fiscal hace las siguientes recomendaciones para poder usar SAT ID:

Utiliza SAT ID si eres mayor de edad y estás inscrito en el régimen de sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios (605).

Usa como explorador Chrome o Mozilla o utilizar la aplicación SAT ID al momento de querer solicitar tu contraseña, o bien descárgala en la Play Store.

Asegúrate de haber mandado identificación oficial escaneada por ambos lados (INE, licencia de manejo o cédula profesional).

Si el SAT encuentra inconsistencias en el proceso de validación te notificará a través de correo o mensaje con las indicaciones para realizar de nuevo el proceso. Es importante que recuerdes que sólo tienes tres intentos.

Si tu solicitud fue rechazada en el primer intento, puedes volver a realizar el trámite.

Si tienes una discapacidad que te impida realizar el trámite solicita SAT ID, puedes solicitar ayuda de un tercero con la condición de que en el video comentes por qué te están ayudando, sin olvidar que ambas personas tienen que salir a cuadro.

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