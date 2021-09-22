Laura Bozo reapareció en Twitter para quejarse de la acusación del SAT aunque luego borró el mensaje. La presentadora de origen peruano Laura Bozzo se pronunció en redes sociales respecto a la acusación del adeudo de 13 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Bozzo realizó un comentario en Twitter en el que argumenta lo siguiente: “Si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”. Sin embargo, de manera casi inmediata, la presentadora eliminó dicha publicación. Hoy, Laura Bozzo publicó un nuevo comentario en la red social, donde señaló que suspendería su cuenta temporalmente porque había sido "jaqueada".

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Depositaria infiel

Cabe recordar que Bozzo es acusada por el delito de depositaria infiel, al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 769 mil pesos. Por esta acusación y por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), se ordenó prisión preventiva a la presentadora en el reclusorio de Santiaguito, en el Estado de México, esto al no acreditar un domicilio oficial, lo que representa riesgo de fuga. Al no presentarse en el penal, la FGR solicitó a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) una ficha roja en contra de la presentadora, con esto, la conductora es buscada en 190 países. Además, el abogado Gustavo Herrera comenta que la presentadora debe de pagar la suma de 13 millones de pesos más multas, intereses y actualizaciones, lo que equivale a un total de entre 17 y 20 millones de pesos. Hasta el momento la presentadora sigue sin aparecer y, más allá de la publicación en Twitter, no se sabe más de ella o su paradero. Con información de, Sin Embargo, El Universal y Quinto Poder https://www.sinembargo.mx/21-09-2021/4031287?fbclid=IwAR1OjrNhxMQBmRj38vZzZKIUsgZRzniJ6hXIihdQtkmEWJHh9wavNyUHuMA https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laura-bozzo-reaparece-en-twitter-siento-no-haber-cumplido-dice https://quinto-poder.mx/tendencias/Estoy-muy-mal-lo-perdi-todo-Laura-Bozzo-reaparece-en-redes--20210922-0003.html?fbclid=IwAR036xaauXmfDIz9AxGnGpxb7HDqSN6BT34tqhCKqCVc3kUBBPvPl-x4j80

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