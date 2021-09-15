El accionista de la aerolínea Interjet fue vinculado por su probable participación en un fraude contra la financiera Crédito Real Después de ser aprehendido el jueves 9 de septiembre en el Club de ...

El accionista de la aerolínea Interjet fue vinculado por su probable participación en un fraude contra la financiera Crédito Real Después de ser aprehendido el jueves 9 de septiembre en el Club de Industriales de Polanco, Alejandro del Valle, uno de los principales accionistas de la aerolínea Interjet, fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude. El juez ratificó en su contra prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, además de fijar un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Por su parte, el vocero de la aerolínea Interjet, Carlos del Valle del Río, informó que la detención del funcionario no es vinculada con la aerolínea, sino es debido a un conflicto entre particulares, la cual involucra a la financiera Crédito Real.

La denuncia

Del Valle fue detenido por una denuncia presentada por la Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple (Sofom) Crédito Real, ya que no cumplió con los pagos de un crédito por el monto de 30 millones de dólares, así lo menciona Excélsior. Este financiamiento fue otorgado a la empresa Nuncio Accipiens, propiedad del empresario Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pasini Bertrán. Este préstamo fue para realizar la compra del 50% del grupo radiofónico Radiopolis, de la que Del Valle fungió como obligado solidario en el crédito, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado el pago del préstamo que originó este fraude. Como menciona El Financiero, Del Valle señaló que actuaría como obligado solidario al asegurar que tenía bienes societarios junto con Peniche y Bertrán, los cuales aportaron constancias de empresa, estos documentos hicieron creer que cumplirían con el pago fijado en un periodo de 123 días.

El proceso

Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez calificó como legal la captura de Del Valle y escuchó al representante social. Por su parte, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. No obstante, el juez consideró que los datos presentados como pruebas reúnen los requisitos mínimos para presumir la responsabilidad del empresario en el delito impugnado y determinó su vinculación a proceso. Como dato adicional, el empresario y su padre, Carlos Del Valle, junto con Carlos Cabal, trabajaban en el proyecto de modernización del Banco Bienestar. Además, Del Valle es dueño de la empresa Telemark-Contact Line, que está dedicada a ofrecer servicios de call center y outsourcing, así como de Penny Money, una operadora de remesas. Con información de El Universal, El Financiero y Excélsior https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/vinculan-proceso-alejandro-del-valle-por-probable-participacion-en-fraude https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/14/alejandro-del-valle-es-vinculado-a-proceso-por-fraude/ https://www.excelsior.com.mx/nacional/alejandro-del-valle-es-vinculado-a-proceso-por-fraude/1471606

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