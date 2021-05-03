En la presentación de sus resultados financieros, la operadora de restaurantes no tenía contemplada una previsión de recursos para pagar el adeudo demandado por el SAT. Desde 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le pidió a la operadora de restaurantes Alsea el pago de 3 mil 88 millones de pesos en impuestos por la compra de la cadena Vips. Sin embargo, en conferencia de prensa para presentar los resultados financieros de Alsea, el director de finanzas de la empresa, Rafael Contreras, se dijo confiado al respecto, por lo que no tienen contemplada una provisión de efectivo para hacer el pago que demanda el fisco. "Tenemos cartas de nuestros abogados en donde, si es el caso que nos fuéramos a un litigio, tenemos altas posibilidad de salir adelante; por eso no tenemos ninguna provisión contemplada en los resultados de la compañía", dijo, según reporta el diario Reforma. El directivo aseguró que se encuentran utilizando los canales legales para solventar los requerimientos de la autoridad. "Esto, en cumplimiento con el marco legal y buscando que nos aplique simetría fiscal, lo que significa que las nuevas bases fiscales que Walmart de México acordó con el SAT sean contempladas para Alsea". En febrero de este año, el presidente de Alsea, Alberto Torrado, dijo que estaban llegando a un acuerdo con la autoridad. “Hemos tenido una muy buena conversación con las autoridades y estamos en el proceso de cerrar esto”, dijo en la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2020. El empresario expresó que la autoridad accedió a hacer algunos ajustes en la valuación para que le den a Alsea el mismo tratamiento fiscal que se le dio a Walmart de México. La adquisición de VIPS se dividió en tres partes: el valor de las acciones, el valor de los activos y el valor de la marca. Lo que Alsea busca es cambiar la valuación del tercero de estos elementos, para darle un tratamiento fiscal más conveniente. “Tuvimos reuniones con las autoridades, fue buena, aceptaron que al igual que Walmex tuvo ajuste, nosotros tendremos una simetría fiscal, y eso nos ayudará en términos de tener una mejor valuación para la marca, y seremos capaces de amortizar eso en 5% por año, pero vamos a tener que quitar algunos beneficios fiscales que tenemos hoy en día, pero en el corto tiempo eso no nos impacta, pero creo que ya tuvimos una buena conversación con las autoridades, y estamos cerca de cerrar esto”, explicó.

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