El nuevo valor del subsidio al empleo 2025 genera errores en el timbrado de nómina. Descubre el problema y la solución que exige la actualización de la matriz de errores del SAT

El nuevo valor del subsidio al empleo 2025 genera errores en el timbrado de nómina. Descubre el problema y la solución que exige la actualización de la matriz de errores del SAT

El 1 de enero de 2025 entró en vigor el nuevo valor del subsidio para el empleo (SE) de 474.94 que estará vigente durante el mes de enero, y de 474.64 para el resto del año.

Pero de acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, dichos valores implican una problemática en la práctica, porque impiden timbrar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina.

Problemática

El texto indica que la problemática se presenta porque en la matriz de errores del CFDI de nómina se prevé una validación en cuanto al monto del subsidio causado, indicando que este no puede ser mayor a 407.02. Este error está catalogado como el error 101, mismo que se transcribe a continuación:

Nomina.OtrosPagos.OtroPago.SubsidioAlEmpleo.SubsidioCausado deberá ser menor o igual a 407.02 cuando el valor registrado en el atributo NumDiasPagados es menor o igual a 31.

En su texto, Fiscalia explicó que, como se aprecia, el tope de validación es inferior a los nuevos montos del SE vigentes en 2025.

Lo mismo se presenta con el error número 108, aplicable a los pagos por periodos inferiores a un mes y que, a la letra, señala lo siguiente:

El valor del atributo

Nomina.OtrosPagos.OtroPago.SubsidioAlEmpleo.SubsidioCausado no debe ser mayor al resultado de multiplicar el factor de 13.39 por el valor registrado en el atributo NumDiasPagados, siempre que este último sea mayor que 31.

Solución

Además, señaló que para solucionar este problema es necesario que la autoridad actualice la matriz de errores del CFDI de nómina, incrementando los valores máximos para igualarlos con los vigentes en 2025.

En este contexto, Fiscalia considera que surgen los cuestionamientos:

Si estas validaciones no se están ejecutando, ¿qué otras no se están ejecutando?

Si los comprobantes no están siendo validados, ¿qué calidad de datos está recibiendo la autoridad para realizar sus cruces de información?

Comentarios finales

Por eso, indicó que esta situación debe llamar la atención, tanto de autoridades como de contribuyentes, puesto que puede devenir en importantes fallas en el cumplimiento de obligaciones y, sobre todo, en los procesos de revisión de la autoridad, principalmente en las revisiones a partir de los datos que obran en su plataforma.