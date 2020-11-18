De acuerdo con la información de Hacienda, las contribuciones de los pagadores de impuestos solventarán 56.1% del gasto total del gobierno el próximo año La Mesa Directiva de la Cámara de diputados aprobó el pasado viernes el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que contempla que el gasto público para 2021 sea de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Esto es 0.3% menos al que se aprobó en 2020. El 73% de este monto consistirá en gasto programable. El gasto programable es aquel que se destina a proveer bienes y servicios a la población, el gasto en programas sociales y lo necesario para la operación de las instituciones gubernamentales. Serán 4.6 billones de pesos de gasto programable, 1.3% más respecto a lo aprobado en el 2020. Desglosado el gasto programable, se invertirán 1.06 billones de pesos en pensiones y jubilaciones, 2.7 billones en gasto corriente. El gasto no programable, consistente en lo que el gobierno tiene que pagar por ley, como la deuda pública o las participaciones a estados y municipios, será de 1.06 billones de pesos. 921 mil 402 millones de pesos serán destinados a estados y municipios, 723 mil 898 al costo financiero de la deuda y 32 mil 96 millones a adeudos de otros ejercicios fiscales. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/que-pasara-con-la-retencion-del-6-de-iva-si-se-aprueba-la-reforma-al-outsourcing/ Con información de la SHCP.

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