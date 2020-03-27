Las personas afiliadas al IMSS que se contagien del coronavirus podrán tramitar una incapacidad en línea. Los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden tramitar una incapacidad si se contagiaron por el coronavirus. En entrevista con El Contribuyente, el especialista en derecho laboral Luis Eduardo Montaño explicó que la enfermedad covid-19, causada por el nuevo coronavirus, se trata de una enfermedad general, por lo que el trabajador que contraiga esta enfermedad tiene derecho a un subsidio del 60% de su salario. Gracias a una facilidad recientemente implementada por el IMSS, el trabajador enfermo con Covid-19 no tendrá que acudir a un médico del IMSS para tramitar la incapacidad. Podrá hacerlo a través de la app IMSS Digital, tras contestar a un cuestionario en línea. "Lo que se está contemplando en el plan es que sea un mecanismo facilitando para que el trámite de la incapacidad no requiera de la presencia física en unidades médicas para obtener el certificado, esto es que exista un mecanismo remoto", explicó el subsecretario de previsión y promoción de la salud, Hugo López Gatell Ramírez, en conferencia de prensa. El objetivo de tramitar el permiso especial es para evitar más contagios en el país, no tener una concentración de personas con síntomas en unidades de salud y prevenir más contagios. Las personas que presenten síntomas de tos, fiebre y dolor de cabeza deberán permanecer en su casa y se les garantirzará un subsidio económico durante un periodo de 14 días. Para ello tienen que llenar un cuestionario de tamizaje para verificar si procede o no el permiso especial. De autorizar el permiso, se le enviará por mensajería un equipo de protección, de los cuales incluye:

cubrebocas, alcohol gel (hace la función de antiséptico bacteriano), un termómetro y una guía de cómo cuidar al enfermo en casa.

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