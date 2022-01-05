La autoridad fiscal dio a conocer el modus operandi de algunas de sus administraciones desconcentradas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que detectó actos indebi...

La autoridad fiscal dio a conocer el modus operandi de algunas de sus administraciones desconcentradas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que detectó actos indebidos por algunas de sus Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal Federal (ADAFF). El modus operandi de dichas administraciones desconcentradas, consiste en lo siguiente:

Efectuar requerimientos de información a algunos entes públicos de los tres órdenes de gobierno por medio de buzón tributario, con la finalidad de iniciar un ejercicio de comprobación.

Una vez transcurrido el plazo legal para que éstos cumplan con dicho requerimiento, las ADAFF proceden a la restricción temporal del uso del Certificado de Sello Digital (CSD) para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). De esta manera, se ven imposibilitados en timbrar y pagar nómina a su personal.

Se tienen indicios de que algunas ADAFF extorsionan a los entes públicos para que realicen pagos que no están previstos en la normatividad aplicable a cambio de reactivar el CSD para pagar nómina.

Ante esta situación, el SAT invitó a denunciar este tipo de acciones y a proporcionar datos, como el nombre o los nombres de las personas servidoras públicas que incurren en estas faltas. Puedes ver la información que publicó el SATaquí / Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2021.

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