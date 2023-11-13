Donatarias podrán ofrecer apoyo económico a los damnificados por el huracán Otis sin que se considere un incumplimiento de su objeto social autorizado El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado medidas prioritarias para aquellas personas que deseen constituir Donatarias Autorizadas con el fin de apoyar a la población afectada por el huracán Otis. Se brindará atención preferencial a través de diversos canales de comunicación:

Atención telefónica: 55 627 22 728 y (+52) 55 627 22 728 para el exterior del país

Mi Portal: portalsat.plataforma.sat.gob.mx

Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

A través de estos canales, también se resolverán dudas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones fiscales para la recepción y destino de recursos destinados a la reconstrucción o rehabilitación de las áreas afectadas. Asimismo, las donatarias podrán ofrecer apoyo económico a los damnificados por el huracán Otis sin que se considere un incumplimiento de su objeto social autorizado, y los beneficiarios estarán exentos de impuestos por la recepción de estos donativos. En el caso de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, se les permite importar mercancías destinadas a apoyar a la población afectada en Guerrero sin pagar impuestos al comercio exterior y con facilidades administrativas para su introducción al país. Estas acciones del SAT facilitan el envío de donativos a los afectados por el huracán Otis, contribuyendo significativamente a la atención de la emergencia.