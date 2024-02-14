El monto de los ingresos sobre los cuales se efectúa la retención no presenta inconsistencias, al reflejarse de forma correcta; el problema se limita a la duplicidad de las retenciones Desde la semana pasada, contribuyentes obligados al pago de retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) por salarios reportaron que el formato prellenado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta evidentes errores. El error generalizado consiste en que el monto precargado del ISR retenido por salarios y asimilados asciende al doble del monto timbrado, según reporta Fiscalia. La situación fue reportada a través de distintos medios, tales como las redes sociales: https://twitter.com/eazul20/status/1757174751364087840?t=Z9WiLFmwKJFhior0jk0ggQ&s=19 Al respecto, la consultora sugirió a los contribuyentes que evalúen la situación, conciliando el monto precargado contra aquél que resulte de las nóminas timbradas. Además, aclaró que el monto de los ingresos sobre los cuales se efectúa la retención no presenta inconsistencias, al reflejarse de forma correcta. El problema se limita a la duplicidad de las retenciones. El principal problema que enfrentan los contribuyentes es que el monto de la retención en el formulario no puede ser editado, por lo que quien desee presentar la declaración con los datos poblados por el SAT, pagarán el doble de las retenciones. Este problema también se presenta en el visor de nómina, en donde resulta evidente que el monto de las retenciones del ISR se duplica. Fiscalia informó que el problema fue reportado a la autoridad, y se espera que tome acciones pronto, aunque no se ha pronunciado de manera oficial al respecto.