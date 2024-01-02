Las siguientes temáticas son trascendentes para la generalidad de los contribuyentes en el año que comienza Las empresas tuvieron una fuerte carga de trabajo en diciembre, y continuará en enero. Es...

Las siguientes temáticas son trascendentes para la generalidad de los contribuyentes en el año que comienza Las empresas tuvieron una fuerte carga de trabajo en diciembre, y continuará en enero. Esto se debe al cierre del ejercicio 2023 y a la preparación para los cambios fiscales a implementar a partir del 2024. En este contexto, Fiscalia resumió los puntos en los que las empresas deben estar trabajando actualmente. En el artículo se exponen, entre otras, las siguientes temáticas trascendentes en la generalidad de los contribuyentes:

Implementación de CRP 2.0-B y CCX 2.0

Fiscalia explicó que en los últimos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó las siguientes actualizaciones a complementos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):

Nueva versión del Complemento de Comercio Exterior (CCX) 2.0 del CFDI

Complemento para Recepción de Pagos (CRP) 2.0 - Revisión B

Estas nuevas versiones deben estar implementadas a más tardar el 15 de enero de 2024 para el caso del CRP, y el 18 de enero de 2024 para el caso del CCX.

Complemento Carta Porte 3.0

El Complemento Carta Porte (CCP) ha tenido importantes cambios, tanto de normatividad como de criterios de la autoridad. Esta obligación inició en enero de 2022, pero actualmente se vive un proceso de 'período de gracia' en el que los contribuyentes sí deben emitirla, pero no serán sancionados si esta se emite con errores. Este período de gracia termina el 31 de diciembre de 2023. En septiembre de 2023 el SAT presentó la versión 3.0 de este documento que, si bien entró en operación el 25 de noviembre de 2023, existe un período de convivencia con la versión anterior (2.0) hasta el 31 de diciembre de 2023. En principio, sería el 1 de enero de 2024 la fecha en que inicie de manera obligatoria esta versión 3.0, salvo que el SAT otorgue algún plazo adicional.

Evaluación del impacto de nuevos salarios mínimos

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) anunció un incremento a los salarios mínimos generales y profesionales de ambas áreas salariales del país de 20%. A partir del 1 de enero de 2024 entran en vigor los nuevos salarios mínimos generales y profesionales, por lo que es importante conocer y evaluar su impacto.

Nueva prima de seguro de cesantía y vejez

A partir del 1 de enero de 2023 inició un incremento gradual en la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. El incremento se ha visto emproblemado por algunas fallas técnicas que han generado incertidumbre jurídica y operativa para los patrones. A partir del 1 de enero de 2023, las cuotas obrero patronales ya se calcularán con este nuevo parámetro, por lo que es importante que se conozca el efecto en 2024.

Identificación del beneficiario controlador

Como parte de la reforma fiscal para el 2022, se introdujo el concepto “beneficiario controlador” dentro del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este término es relevante dado que es obligatorio identificar a estos sujetos como parte de la contabilidad de las personas morales y otras entidades jurídicas. Aunque este es un tema de 2022, continúa el proceso en 2024 y aún hay contribuyentes que no han iniciado los procesos internos para el cumplimiento de la obligación.