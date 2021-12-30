El 31 de diciembre desafortunadamente no es un día feriado, por lo que si tu patrón te pide laborar ese día debes de hacerlo. Es normal el pensar que el último día del año se tome como festivo, per...

El 31 de diciembre desafortunadamente no es un día feriado, por lo que si tu patrón te pide laborar ese día debes de hacerlo. Es normal el pensar que el último día del año se tome como festivo, pero por desgracia no es considerado como un día feriado o de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que si tu patrón te solicita el trabajar debes hacerlo. Sin embargo, en algunas empresas se acostumbra el tener un horario especial para que los trabajadores puedan disfrutar ese día en compañía de familia y amigos. El día que si es feriado es el 1 de enero, por lo que si tu patrón te solicita trabajar ese día debes de saber lo que marca la ley.

La ley y el 1 de enero

De acuerdo con lo que marca el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) menciona lo siguiente: “Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”. Además, “adicional a lo anterior, si de acuerdo al calendario el día de descanso obligatorio llegará a coincidir con el día de descanso semanal, es decir el día domingo, la o el patrón deberá de cubrirle al trabajador(a) el pago de la prima dominical que marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo el cual señala: Las y los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo”. Y finaliza: “derivado de lo anterior las y los trabajadores recibirán el triple del salario por ese día, más la prima dominical”.

¿Funcionarán los bancos el 31 de diciembre?

En cuanto a las sucursales bancarias, estos operarán con normalidad, mientras que el 1 de enero permanecerán cerrados, esto de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ya que, para los bancos, los días inhábiles durante diciembre son el 12 y 25 de diciembre, sin embargo, el 12 de diciembre los bancos no abrieron debido a la celebración del Día del Empleado Bancario, mientras que el 25 por la Navidad.