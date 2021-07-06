Hasta el momento, en México el 25% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que sólo el 15.5% de ella ha sido inoculada con el esquema completo. Es ...

Hasta el momento, en México el 25% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que sólo el 15.5% de ella ha sido inoculada con el esquema completo. Es ilegal requerir el certificado de vacunación contra COVID-19 como requisito para ser contratado o permanecer en un puesto de trabajo, de acuerdo a la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde. En su cuenta de Twitter, la secretaria de estado aseguró que este requisito sería violatorio de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución Mexicana.

El certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo. Ello sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. En la @STPS_mx estaremos atentos a posibles malas prácticas. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 6, 2021

Además, aseguró que en la dependencia que ella encabeza estarán pendientes de malas prácticas en que incurran los patrones en este aspecto. Hasta el momento, en México el 25% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que sólo el 15.5% de ella ha sido inoculada con el esquema completo. Además, hay que decir que buena parte de los ya vacunados pertenecen al segmento de la población que tiene 60 años o más. Por tanto, el grueso de la fuerza laboral aún no ha recibido ni su primera dosis.

Ya están disponibles los certificados de vacunación contra COVID-19

El día de hoy, en el marco de la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que ya están disponibles los certificados de vacunación contra COVID-19. ”Ya está disponible el certificado de vacunación COVID y este empezó a operar, desde ayer lo liberamos para que se hicieran las distintas pruebas por parte de la población, pero ya, si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está”, dijo. El funcionario explicó que éste puede usarse para viajar a otros países, pero que no debería usarse como una condición para poder trabajar, pues no sería adecuado. “No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”, señaló.

¿Cómo tramitar el certificado de vacunación COVID-19?

El subsecretario explicó que el comprobante de vacunación puede obtenerse en la página https://cvcovid.salud.gob.mx/, en la cual el ciudadano debe introducir su clave única de registro de población (CURP), la cual podrá ubicar en su credencial para votar, entre otros documentos.

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