Especialistas creen que el gasto en pensiones seguirá subiendo los próximos años. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 se enfocará en tres puntos principales, de acuer...

Especialistas creen que el gasto en pensiones seguirá subiendo los próximos años. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 se enfocará en tres puntos principales, de acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):

Apoyos para el bienestar.

Estabilidad de las finanzas públicas.

Apoyos a proyectos regionales de inversión.

En total el PPEF cuenta con presupuesto de 7 billones 88,250 millones de pesos; este es el mismo monto que se espera obtener según la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación.

Pensiones, intereses y deuda

Un billón 964 mil millones de pesos del monto total está destinado a pensiones, jubilaciones, intereses y comisiones por deuda. Esto representa casi el 28% del total.

Para pensiones se destinará un total de un billón 172 mil millones de pesos. Esto es 10% más que el año pasado.

Para intereses y comisiones de deuda se destinará 791 mil millones de pesos. Esto es 9.3% más que lo aprobado en 2021.

Como señala Reforma, los dos rubros se consideran obligatorios. Esto implica que no se pueden ajustar los montos destinados. El problema es que el alto costo de la deuda pública reduce el margen de maniobra para otros rubros. En entrevista con el mismo medio, Jorge Moreno, investigador de la Facultad de Economía de la UANL, dijo que la tendencia en la deuda y las pensiones es que sigan creciendo. Debido a esto, el gobierno federal podría verse obligado a crear una nueva reforma para reducir estos gastos en los próximos años y liberar más recursos para otros sectores. Entre 2012 y 2022, el gasto destinado a pensiones pasará crecerá 173%. De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, para 2024 el gasto en pensiones será el doble que en educación. Esto representaría el 6.5% del PIB. Sin embargo, hay que señalar otros sectores sí verán un aumento. Al presentar el PPEF, Ramírez de la O señaló que la Secretaría de Salud recibirá un incremento presupuestal de 27.6% frente a lo obtenido en 2021; además, dijo que el gasto de inversión es una cifra histórica de casi un billón de pesos. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/va-28-del-presupuesto-a-pensiones-y-deuda/ar2257379 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Presupuesto-de-Egresos-de-2022-esta-hecho-bajo-los-principios-de-austeridad-racionalidad-y-eficiencia-Ramirez-de-la-O-20210908-0090.html

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