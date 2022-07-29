Debido a que no estaba presupuestado el pago del IVA, la Secretaría de Hacienda autorizó el monto de 22 mil 500 millones de pesos para dirigirlos al Programa Territorial de Integración de la refinería. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó en mayo pasado una "transferencia urgente" por un monto de 22 mil 500 millones de pesos (mmdp) para que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, pudiera cumplir con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los contratos de construcción. Según información de El Universal, este rubro no estaba presupuestado en el gasto que se destinó para este proyecto, mismo que ha aumentado entre 38 por ciento y 50 por ciento más que lo estipulado en la cifra original, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Cabe destacar que los contratos de la refinería de Dos Bocas, que pueden consultarse públicamente, no revelan los montos que se entregan a las empresas que están construyendo la obra, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción. "Todos los contratos tienen testadas las secciones referentes a montos de dinero; es decir, se encuentran escondidas bajo enormes cuadros negros", señala un análisis del organismo.

Aumentan presupuesto por impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el proyecto de la refinería aumentó su costo debido a impuestos y obras complementarias. La inversión prevista fue de alrededor de 160 mil millones de pesos (mmdp) –8 mil millones de dólares (mmdd)– sin embargo, el mandatario reconoció un sobrecosto de entre 3 y 4 mil millones de dólares, señala el IMCO, Debido a que no estaba presupuestado el pago del IVA el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, autorizó el monto de 22 mil 500 millones de pesos para dirigirlos al Programa Territorial de Integración (PTI) porque no había presupuestado el pago de este gravamen. El 1 de julio de 2022, durante la inauguración del complejo petrolero en Tabasco, la secretaria de Energía, Rocío Nahle afirmó que el dinero gastado en la obra, hasta ese momento, incluía el pago de impuestos. “La filial de PTI, de Pemex, quien ha administrado este proyecto, ha recibido a la fecha 10 mil 200 millones de dólares, los cuales ocho mil 915 han sido de gasto e inversión, y mil 426 millones de dólares de pago de impuestos. Todo este recurso proveniente de nuestros impuestos, sin generar deuda”, afirmó la titular de la Secretaría de Energía (Sener). Esta semana Bloomberginformó que los costos totales del megaproyecto pueden terminar entre los 16 y los 18 mil millones de dólares, más del doble del presupuesto inicial que López Obrador planteó en 2019.

Refinería sin registro en Hacienda

Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción señala que la refinería de Dos Bocas no está en el Presupuesto de Egresos de la Federación y tampoco está registrada en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, sino que está catalogada como una inversión financiera, por lo que no hay una cifra exacta del costo de la megaobra. "La refinería de Dos Bocas no está en la Cuenta Pública. Al no existir una clave de cartera de inversión ni una partida presupuestal específica que permita identificar el gasto en la refinería, el proyecto tampoco puede encontrarse en la Cuenta Pública, que es el documento que reporta cómo gastó el gobierno realmente en el año anterior", señala el organismo. A través de un comunicado, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, exigió a Hacienda una explicación puntual de las razones por las que se destinó dicho monto no presupuestado para pagar el IVA en la obra de la refinería y señaló que es urgente que se sancione a quien sea responsable de esta omisión que afecta el presupuesto federal.