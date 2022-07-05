La nueva disposición del SAT establece que el emisor de un CFDI envíe una solicitud de cancelación a través del portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en caso de cancelación de facturas, el emisor deberá notificar al fisco. De lo contrario, se hará acreedor a una multa de entre 5 y 10 por ciento del monto de la operación. De acuerdo con Box Factura, plataforma tecnológica para servicios de facturación, ahora es necesario que el emisor de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) envíe una solicitud de cancelación a través del Portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación e indicar los motivos con distintas claves. Para hacerlo deberá seguir los siguientes pasos:

Deberá apuntar "01", para el caso de comprobantes emitidos con errores en la relación; la clave "02", para los emitidos con errores sin relación, y la número "03", cuando no se llevó a cabo la operación. La clave "04" deberá enterarse al SAT para facturas de operación nominativa relacionada en una factura global. Luego, para la aceptación de la cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje en su Buzón Tributario en el que se le informará que existe una solicitud de cancelación.

Generará complicaciones

Rafael Soto, CEO de Box Factura, advirtió que la forma en la que SAT envía actualmente las notificaciones no contienen información suficiente para saber de qué factura se trata, por lo que es necesario entrar a un sistema secundario para hacer el cruce de información. Sostuvo que el proceso de cancelación de facturas provoca, además del riesgo de multas, un mayor costo para las empresas. "Cuatro de cada diez cancelaciones de CFDI llegan sorpresivamente y para evitarlo las pequeñas y medianas empresas que han logrado bajar esa cifra a un 5 por ciento o menos, han tenido que invertir 1.7 salarios adicionales en personas con formación fiscal y contable para revisar la 'metadata' del SAT, buscando cancelaciones manualmente" señaló Soto. De acuerdo con Reforma, todo esto implica invertir grandes cantidades de tiempo y recursos humanos en investigar el detalle de por qué se cancela un CFDI.