Las empresas Relissa y Gerlim están siendo investigadas por la UIF, el SAT y la FGR. Las empresas Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V. y Gerlim S.A. de C.V., que se dedican a dar servicios de limpieza a dependencias gubernamentales del gobierno, están siendo investigadas por la presunta realización de actos de corrupción, entre los que está su relación con empresas factureras. Por tal motivo, estas empresas están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fiscalía General de la Republica (FGR), Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Algunas de los órganos de gobierno a los que les han prestados sus servicios son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la Fiscalía General de la República (FGR), la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, el Colegio de Bachilleres y el Instituto Nacional de Pediatría, entre otras. Según el portal de noticias Eje Central, tras la denuncia podrían abrir líneas de investigación por la presunta participación en delitos y actos de corrupción en contra de José Juan Reyes Mote, José Juan Reyes Domínguez, Luis Gerardo Reyes Mote y Francisco Javier Rodríguez Mote. Se cree que estas personas podrían haber hecho negociaciones ilegales para lograr que las empresas Relissa y Gerlim obtuvieran contratos millonarios como proveedoras del gobierno. Esto, con base en denuncias ciudadanas interpuestas.
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