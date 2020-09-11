SAT

Proveedoras de servicios limpieza para el gobierno son denunciadas por simular operaciones

Las empresas Relissa y Gerlim están siendo investigadas por la UIF, el SAT y la FGR. Las empresas Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V. y Gerlim S.A. de C.V., que se dedican a dar servicios d...