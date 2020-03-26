Especialistas prevén que varias empresas irán a quiebra si el SAT no otorga prórrogas a la declaración anual. Desde hace semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha negado a otorg...

Especialistas prevén que varias empresas irán a quiebra si el SAT no otorga prórrogas a la declaración anual. Desde hace semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha negado a otorgar prórrogas en la presentación de la declaración anual. En el caso de personas morales, la fecha límite es el 31 de marzo. Primero fueron los representantes de algunas cámaras empresariales quienes enviaron una carta al SAT. Después, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) volvió a pedir al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales. Esto es parte de un plan de emergencia económica para hacer frente a la recesión. Por último, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a través de un comunicado, dio a conocer que le hizo a la autoridad fiscal cinco propuestas para beneficiar a los contribuyentes. La primera de ellas: prorrogar la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales hasta el 31 de julio.

Empresas irán a la quiebra

Además, durante los últimos dos meses, los sistemas electrónicos del SAT han presentado varias fallas. Por eso, algunos líderes empresariales y especialistas creen que muchas empresas irán a la quiebra. En entrevista con Reforma, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, dijo que dos tercios de las pymes afiliadas llevan dos semanas de problemas con flujo de efectivo. Para esas empresas, es casi imposible presentar la declaración anual el 31 de marzo.

En esta situación es una gran mayoría las que estarían emproblemadas por lo que nos urge que el Gobierno recapacite en el otorgamiento de una prórroga. Como ya sucedió en el 2009, cuando enfrentamos la epidemia de la Influenza AH1 N1, de la que tardamos 14 meses en recuperarnos.

Según el dirigente, son cerca de 4.5 millones de agremiados los que podrían salir afectados si el SAT no da prórroga. Los cálculos de la organización dicen que postergar la declaración por lo menos un mes no afectaría al erario público. Las empresas que no la presenten podrían enfrentarse también a la cancelación de sellos digitales. Es decir, no podrán facturar. Con información de Reforma.

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