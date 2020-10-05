Si estás pensado en comenzar un negocio o ya estás en ese camino y buscas expandir tu empresa pero aún no sabes cómo hacerlo, vamos a repasar algunas lecciones de la película The Founder (Hambre de poder, le pusieron en México). Este filme de 2017 está basado en la historia de una de las franquicias de restaurantes de comida rápida más grande del mundo : McDonald’s. The Founder se centra en el personaje Ray Kroc, un empresario que, a los 52 años, gracias a su visión empresarial, y su hambre por crecer en las ventas, lo llevaron a convertir el negocio familiar de los hermanos Richard y Maurice McDonald en el gran imperio de comida rápida que hoy conocemos. De aquí derivamos cinco enseñanzas para alcanzar el éxito en cualquier empresa:

1.- Persiste, persiste y nunca desistas

Pese a los miles de rechazos que puedas encontrar al momento de ofrecer tu producto o servicio, recuerda que puede existir al menos un mínimo porcentaje de que logres tus objetivos y que esto puede llevarte a la cima del éxito tal y como le pasó a Ray Kroc. Desde el principio de la cinta nos encontramos con un empresario carismático y dispuesto a ofrecer su producto, una máquina de malteadas, a distintos negocios de comida. Sin embargo, aún con todo su discurso, no conseguía las ventas esperadas. Aún y con todos las negativas y fracasos en su vida en negocios que no eran rentables para la visión a la que aspiraba, finalmente vio una oportunidad en McDonald’s, un restaurante de hamburguesas en San Bernardino, California. Ahí, Kroc se empeñó en convertirlo en un símbolo americano.

2.- Innova en el negocio

Las empresas más exitosas son las que buscan innovar al resolver sus problemas y están dispuestas a cambiar modelos para hacer frente a la competencia. El modelo de negocios de McDonald’s, en sus primeros días, residió en la inmediatez de su servicio y la atención: la gente se formaba para pedir su comida y en 30 segundos la recibía a un muy buen precio. Estas características no las ofrecían los demás restaurantes en su momento. Esto se debió gracias a su sistema de producción Speedee Service System: básicamente una producción en cadena en donde a cada uno de los empleados se le asignaba una tarea específica. Esto permitía entregar el producto de forma veloz y efectiva. Además, se eliminó el servicio de camareras, de lugares para sentarse, y se ofrecía un menú sencillo: hamburguesas, papas fritas, y bebidas.

3.- Aprovecha las oportunidades

¿Cuántas veces no has escuchado la frase que dice “hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida”? Así fue para Kroc. Luego de que las ventas de la máquina de malteadas le resultara poco favorable, le surgió la oportunidad de vender seis de estos aparatos. Dada la curiosidad del empresario por conocer a su cliente, descubrió la oportunidad que tanto estaba buscando. Decidió ir a San Bernardino, California para conocer personalmente a sus nuevos clientes. Al hacerlo descubrió un concepto de restaurante totalmente diferente a los que antes había visitado. Comida deliciosa en tan sólo 30 segundos con ambiente familiar. Quedó tan cautivado con el negocio que no perdió la oportunidad de involucrarse en la corporación. Con la autorización de los fundadores invirtió en inmuebles para volverlos sucursales.

4.- Re-direcciona oportunamente el modelo de negocio

Cuando notas que tu negocio no está prosperando lo suficientemente tal vez sea momento de redireccionar la línea de producto o el modelo de negocio. A la mitad de la cinta, cuando pareciera que el negocio de la venta de hamburguesas de McDonald's está en su máximo esplendor, la realidad es que la empresa se encontraba al borde de la quiebra, Kroc estaba a poco de perder todo, es en ese momento cuando aparece en su vida Harry J. Sonneborn, un experto en finanzas quien más adelante se convertiría en el primer presidente y director ejecutivo de McDonald's Corporation. Él reorientó el rumbo de McDonald’s sin cambiar la marca ni sus productos ya estandarizados, sino que aprovechando sus planes de crecimiento y expansión decidió incorporar la renta de bienes y raíces en su catálogo de productos. De tal manera que McDonald’s además de proporcionar el negocio para los franquiciatarios, ahora les arrendaba los terrenos donde se establecerían los restaurantes. Así ya no basaría sus ganancias en la venta de hamburguesas, sino en gestionar inmuebles.

5.- Hacer más amplia la línea del negocio

La diversificación en la línea de productos de tu negocio puede ayudar al éxito de la misma. Así, el negocio de McDonald’s originalmente era vender hamburguesas, pero al incorporar el arrendamiento de los inmuebles hizo más amplia su línea de negocio. Su cliente ya no fue el consumidor de hamburguesas, sino el franquiciatario. En vez de hamburguesas, los inmuebles se convirtieron en el producto estrella. El arrendamiento de inmuebles para las franquicias generaría el flujo de dólares suficiente para dar soporte a los planes de expansión y apoyo a los nuevos franquiciatarios, dando forma a un círculo virtuoso. El éxito del sistema de franquicias ha ido creciendo año tras año. De acuerdo con el portal de estadísticas en línea alemán Statista, a finales del 2019, los establecimientos del imperio de comida rápida superaron los 38.000, lo cual significa un crecimiento de más de 6.000 en diez años. Estados Unidos, con casi 14.000 locales, era el país con más restaurantes de la cadena en el mundo. En lo que se refiere a sus beneficios anuales, estos superaron los 6.000 millones de dólares estadounidenses en 2019.

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