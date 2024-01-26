El Administrador General de Recaudación aseguró que en el SAT serán más certeros con el uso de la Inteligencia Artificial El 22 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2024, en el que destaca la aplicación de Inteligencia Artificial para mejorar los procesos de fiscalización. El SAT informó que mediante la implementación de modelos de analítica de grafos y machine learning (aprendizaje automático) hará lo siguiente:

Clasificar a los contribuyentes de riesgo

Identificar redes complejas de elusión y evasión fiscal

Detectar inconsistencias en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociadas con el contrabando y empresas fachada.

El uso de Inteligencia Artificial debe dar tranquilidad a los contribuyentes

En este contexto, se puede pensar que el SAT fiscalizará a todos los contribuyentes a los que se les detecten inconsistencias con el uso de Inteligencia Artificial. De acuerdo con el titular de la Administración General de Recaudación del SAT, Gari Flores Hernández González, el uso de Inteligencia Artificial debe dar tranquilidad a los contribuyentes. En entrevista con Milenio, el funcionario dijo que los actos de fiscalización se planean con el apoyo de cuestiones tecnológicas, pero después pasan por todo un proceso con los servidores públicos. Flores Hernández González aseguró que en el SAT serán más certeros con el uso de la Inteligencia Artificial. El administrador general de Recaudación del SAT inficó que lo anterior permitirá no hacer un acto de fiscalización a un contribuyente que lleva correctamente su comportamiento fiscal, su contabilidad y cumple con sus obligaciones. Por eso, consideró que el SAT será más eficaz en encontrar realmente a quienes están buscando eludir su responsabilidad fiscal. Puedes ver la entrevista que le hicieron al funcionario del SAT aquí / Fecha de publicación: enero de 2024.