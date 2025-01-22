Desde el Penal del Altiplano, solicitó un plazo para definir su situación jurídica, mientras acumula otras acusaciones penales.

Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber adquirido facturas falsas por un monto de 91 millones 780 mil pesos. La imputación fue presentada ante la juez de control Yuridia Bello Camacho, del Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes, en una audiencia realizada vía videoconferencia desde el Penal del Altiplano.

Durante la audiencia, Álvarez decidió reservarse el derecho a declarar y solicitó 72 horas para que se defina su situación jurídica. Será el próximo viernes cuando se determine si se le vincula a proceso por el delito de compra de facturas falsas. Este ilícito, tipificado en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, podría llevar a una pena de 2 a 9 años de prisión.

La orden de captura fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la FGR en el interior del Altiplano, en Almoloya de Juárez, basándose en la carpeta de investigación FED/AGS/AGS/0000613/2023, judicializada en Aguascalientes. En esta causa penal (número 294/2023), se le acusa de haber adquirido comprobantes fiscales falsos para simular gastos operativos y reducir el pago de impuestos, afectando las arcas del estado de Aguascalientes.

Este no es el único problema legal de Álvarez. Fue detenido el jueves pasado en la Ciudad de México por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con el desvío de más de 114 millones de pesos de la cooperativa hacia siete empresas “factureras”. Además, enfrenta una orden de aprehensión en la CDMX por administración fraudulenta de 2 mil 257.4 millones de pesos, girada en agosto de 2020.

La situación de Álvarez pone en el centro de atención los problemas financieros y legales de La Cruz Azul, una institución que enfrenta graves acusaciones de corrupción bajo su exdirector. El próximo viernes será clave para definir su futuro judicial y las posibles repercusiones de estos casos.