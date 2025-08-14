Desde 2021, el SAT envía correos masivos para invitar a los contribuyentes a corregir supuestas diferencias en sus impuestos. Aunque muchos ya han aclarado su situación, los avisos siguen llegando, incluso con días de diferencia. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva años enviando correos masivos a los contribuyentes con el asunto: “Revisa tu información y en su caso presenta las declaraciones y pagos que correspondan”. En estos mensajes, la autoridad invita a “corregir” supuestas diferencias en el cálculo y pago de impuestos. Estas campañas, activas desde 2021, mantienen el mismo formato: señalar periodos con presuntas omisiones y, de vez en cuando, actualizar los meses señalados. Sin embargo, en muchos casos las diferencias tienen una explicación natural y no representan incumplimientos.

Evita sanciones

Cuando sí existe un error, el contribuyente puede autocorregirse y evitar sanciones. El problema es que, incluso después de responder o aclarar, los avisos siguen llegando. Algunos reportan que reciben el mismo mensaje en repetidas ocasiones, con solo la adición de periodos más recientes. Ante la duda de cómo actuar, el SAT ha aclarado —en reuniones con síndicos del contribuyente— que estos correos son “acciones persuasivas” para invitar a regularizarse, pero que si el contribuyente está seguro de que su información es correcta, no debe hacer nada más. Aun así, especialistas recomiendan responder y dejar constancia de la aclaración, ya que, si la diferencia es real, es mejor corregir de inmediato para evitar multas y problemas mayores.