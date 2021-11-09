A las condiciones precarias en las que trabajan los repartidores de aplicaciones, ahora se le suma discriminación por parte de algunos restaurantes y plazas comerciales. Durante la pandemia de Covid-19, los repartidores que trabajan a través de aplicaciones como Rappi, Uber Eats, Didi Food o Postmates, fueron fundamentales para hacer llegar las comidas de los restaurantes a sus clientes. Pero desde que comenzó a reactivarse la economía, a las precarias condiciones en las que trabajan los repartidores, se les sumó la discriminación por parte de algunos restaurantes y plazas comerciales. Ese fue uno de los motivos por los cuales, la semana pasada trabajadores de reparto a través de aplicación se dieron cita para exigir a las autoridades a que se reconozcan sus derechos. El gremio de repartidores organizó una rodada, en bicicletas y motocicletas, desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir mejoras en sus derechos laborales y en contra de la violencia de la que son víctimas. Entre otras cosas, los repartidores indicaron que a parte de no contar con un seguro, deben de trabajar jornadas extenuantes, y corren riesgos sanitarios y de trabajo.

Ni un repartidor menos

La Jornada informó que el fundador del movimiento “Ni Un Repartidor Menos”, Saúl Gómez, comentó que una vez que comenzó a reactivarse la economía “algunos restaurantes y plazas se volvieron muy déspotas”, y no les permitían ingresar al establecimiento por ser repartidores. Aunque reconoció que la la mayoría “son comprensivos”. Además, mencionó que en algunos centros comerciales se implementó la zona de entrega de pedidos en las mismas zonas de descarga de materiales y en las que se deposita la basura, haciendo esta condición insalubre. Los manifestantes también se quejaron del acoso que sufren las repartidoras. La Jornada expuso el caso de Betania, de 36 años, quien relató que en las ocho horas diarias que trabaja, para obtener un promedio de 300 pesos, ha sufrido esta agresión. El colectivo estima que a ocho de cada 10 trabajadoras las han acosado sexualmente, o han pasado violencia de restauranteros, personal de seguridad de las plazas o de los clientes. El periódico La Razón informó que otra de las demandas del gremio de repartidores es que se les proporcione seguridad durante sus entregas, porque algunos han sido víctimas de atropellos, así como discriminación por parte de automovilistas.

Algunos números

Una encuesta a 200 repartidores de entrega a domicilio, realizada por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG), arrojó como resultado que el 77% es la principal fuente de ingresos en su hogar. El 93.5% de los repartidores encuestados trabajan a través de aplicaciones, 4.5% trabaja directamente para una empresa como repartidor y el 2.0% trabaja en ambas modalidades. De los participantes que trabajan para a través de aplicaciones, el 54.0% trabaja con más de una aplicación, mientras que el 41.5% utiliza sólo una aplicación. En cuanto a su vulnerabilidad, el 71.0% mencionó que no está afiliado a alguna institución médica, ya sea pública o privada, y sólo el 25.5% cuenta con algún servicio médico. De estos, el 90.2% cuenta con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los que cuentan con servicios médicos, el 40.8% mencionó que fue proporcionado por una empresa distinta a la que trabajan; el 22.4% es por parte de un familiar; el 16.3% por parte de la escuela en la que estudian; 6.1% es por ellos mismos, y 4.1% por parte de gobierno. Sólo el 8.2% el servicio médico es proporcionado por parte de la empresa para la que trabajan como repartidor.

Con información de La Jornada y La Razón. https://www.jornada.com.mx/2021/11/07/politica/007n2pol https://www.razon.com.mx/ciudad/rodada-repartidores-aplicaciones-manifiestan-paseo-reforma-458234

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