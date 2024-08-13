Tanto patrones como trabajadores deben habilitar este buzón, ya que cualquier requerimiento, citatorio o acto de autoridad se realizará a través de este medio El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el plazo máximo para que las personas particulares habiliten el Buzón IMSS será el 1 de febrero de 2025. Esta herramienta es un sistema de comunicación electrónica que permitirá al IMSS notificar cualquier requerimiento o resolución administrativa. Recientemente, el IMSS dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos generales para la operación del Buzón IMSS. Estos lineamientos establecen que las personas particulares deben habilitar el Buzón IMSS o, en su caso, firmar los "Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS" dentro de un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de los mismos. Francisco Gutiérrez Zamora, socio del área de Seguridad Social del despacho Chevez Ruiz Zamarripa, dijo a Reforma que el Buzón IMSS es de carácter obligatorio, similar al Buzón Tributario del SAT. Gutiérrez Zamora señaló que tanto patrones como trabajadores deben habilitar este buzón, ya que cualquier requerimiento, citatorio o acto de autoridad se realizará a través de este medio. Asimismo, resaltó la existencia de una prueba piloto previa y advirtió que aquellos que no habiliten el buzón recibirán las notificaciones por estrados. Además, aunque los patrones son quienes principalmente deben habilitar el Buzón IMSS, los trabajadores también podrán utilizarlo para realizar trámites, como la consulta de semanas cotizadas y la obtención de la Constancia de Vigencia de Derechos para recibir servicios médicos. El IMSS publicó ayer en el DOF una lista de alrededor de 44 trámites y servicios que podrán realizarse a través del Buzón IMSS, incluyendo documentos, comunicaciones, promociones electrónicas, notificaciones, fiscalización electrónica, cobranza, clasificación de empresas y vigencia de derechos.