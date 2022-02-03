La autoridad tributaria aprieta a las empresas de aviación para que se pongan al corriente con el pago de impuestos pero sin que corran la suerte de Interjet La jefa del Servicio de Administración ...

La autoridad tributaria aprieta a las empresas de aviación para que se pongan al corriente con el pago de impuestos pero sin que corran la suerte de Interjet La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo hace unos días que se reunió con todas las aerolíneas para evaluar diferentes esquemas de pagos sobre sus adeudos fiscales. “Nosotros no queremos quebrar a ninguna empresa, hacemos todo lo posible para que, dentro del margen de la ley, las empresas se pongan al corriente y tengan todo el apoyo administrativo y burocrático para esquemar sus pagos. Esperamos que ninguna corra con la suerte de Interjet” dijo en conferencia de prensa. En diciembre pasado, reportamos en El Contribuyente que el Instituto Nacional de Migración (INM) reveló que diversas aerolíneas cobraron y no entregaron a las autoridades millones de pesos recaudados por un derecho o impuesto pagado por turistas extranjeros. Por eso, la autoridad fiscal determinó y notificó, al menos, 41 créditos fiscales para las aerolíneas, entre diciembre de 2019 hasta el 19 de octubre de 2021. Algunas de las aerolíneas que tienen créditos fiscales por no entregar lo recaudado por el impuesto de turistas son Miami Air International, Interjet, Aeromar y Aeroméxico.

El caso de Interjet

La aerolínea Interjet dejó de funcionar desde diciembre de 2020, tras acumular adeudos con trabajadores, acreedores y con el SAT**,**el cual desde el año previo buscó cobrarle 549.2 millones de pesos por IVA acumulado entre 2013 y 2017. De acuerdo con información de El CEO, el fisco embargó la Fundación Alemán y aunque la aerolínea anunció la llegada de nuevos inversionistas para pagar 2,947 millones de pesos en Impuestos Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no lo ha concretado. Actualmente, el expresidente de la aerolínea, Miguel Alemán Magnani, enfrenta una orden de aprehensión por defraudación fiscal cercana a 65 millones de pesos por la falta de pagos.

El caso de Aeromar

En octubre de 2021, el presidente López Obrador mencionó que la aerolínea atravesaba por una “situación difícil y tienen adeudos con el SAT y también con otras dependencias del gobierno federal”. La empresa tenía problemas financieros desde años atrás, luego de que no se concretó una inversión por 100 millones de dólares que Synergy Group, controlador de Avianca, anunció en 2016. Actualmente, Aeromar está buscando un crédito de 75 millones de dólares con Nafin-Bancomext para mantenerse operando y planea volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Pese a esta situación, Aeromar podría ser una opción para hacer realidad la llamada Aerolínea del Bienestar, indicó en su momento, Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional De Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas.

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