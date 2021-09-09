El gobierno federal deberá devolver a los herederos de Carmela Azcárraga cerca de mil millones de pesos.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la la Nación (SCJN) descartó aclarar una sentencia aprobada el 14 de abril, en la cual resolvió que la sucesión de Carmela Azcárraga Milmo, quien falleció en 2020, tiene derecho a la devolución de 338.9 millones de pesos que pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en noviembre de 2007, más actualizaciones acumuladas durante 14 años. La cantidad que el gobierno federal deberá devolver con las actualizaciones a la hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, es cercana a los mil millones de pesos. La ministra Yasmín Esquivel fue quien propuso hacer una aclaración de oficio al fallo, pero en la sesión celebrada ayer, la sala resolvió por unanimidad que es improcedente aclarar la sentencia, la cual fue notificada oficialmente por la corte el 3 de septiembre. Por esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual revisó la demanda de Azcárraga Milmo tendrá que dictar una nueva resolución, en la cual ordenará al SAT devolver los impuestos actualizados. Carmela Azcárraga Milmo reclamó la devolución de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de impuestos por la venta de sus acciones en Acotel S.A. de C.V. en 2007, filial de Televisa. El problema inicial fue que estos impuestos se gravaron ilegalmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

La resolución

Como menciona Reforma, la Corte concedió el amparo al considerar que, durante el juicio de primera instancia, el TFJA actuó como coadyuvante para suplir errores del SAT, dado que la Administración Local de Recaudación Norte del antes DF, nunca contestó la solicitud de devolución de Azcárraga. En el fallo final se lee lo siguiente: "Lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder la protección Constitucional solicitada para el efecto de que la Sala Superior del TFJA deje insubsistente la sentencia pronunciada el 18 de abril de 2017 y dicte otra en la que declare la nulidad del acto; determine que está probado el derecho subjetivo de la actora (Azcárraga Milmo); y, ordene la devolución que solicitó". Cabe mencionar que Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, falleció en febrero de 2020 a los 91 años, y serán sus herederos los beneficiados de este fallo. https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/podrian-revertir-sentencia-que-obliga-al-sat-a-pagar-mil-millones-de-pesos/ Con información de Reforma

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