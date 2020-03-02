En el documento se exponen temas contables de relevancia para la elaboración y presentación de los estados financieros anuales. El 14 de febrero, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)...

En el documento se exponen temas contables de relevancia para la elaboración y presentación de los estados financieros anuales. El 14 de febrero, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dio a conocer las consideraciones para el cierre de estados financieros, de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas (NIF), al 31 de diciembre de 2019. En el documento se exponen temas contables de relevancia para la elaboración y presentación de los estados financieros anuales. Su objetivo es ayudar a la profesión contable en el análisis de los siguientes temas técnicos:

Evaluación de estimaciones críticas

Aspectos clave en las revisiones de deterioro

Requerimientos en las normas de instrumentos financieros

Baja en las tasas de interés

Intereses netos no deducibles

Arrendamientos

Diferencias de la NIF D-5, Arrendamientos, respecto a la NIIF 16, Arrendamientos

Tratamientos fiscales inciertos en el impuesto a la utilidad – supletoria

Aplicación de la INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios en las tasas de interés de referencia

Impacto de nuevas Normas de Información Financiera

NIF C-17, Propiedades de Inversión NIF C-22, Criptomonedas NIF E-1, Actividades agropecuarias Documento original: Consideraciones para el cierre de estados financieros, de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas (NIF), al 31 de diciembre de 2019 / Fecha de publicación: 14 de febrero de 2020.

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