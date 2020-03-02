En el documento se exponen temas contables de relevancia para la elaboración y presentación de los estados financieros anuales. El 14 de febrero, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dio a conocer las consideraciones para el cierre de estados financieros, de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas (NIF), al 31 de diciembre de 2019. En el documento se exponen temas contables de relevancia para la elaboración y presentación de los estados financieros anuales. Su objetivo es ayudar a la profesión contable en el análisis de los siguientes temas técnicos:
- Evaluación de estimaciones críticas
- Aspectos clave en las revisiones de deterioro
- Requerimientos en las normas de instrumentos financieros
- Baja en las tasas de interés
- Intereses netos no deducibles
- Arrendamientos
- Diferencias de la NIF D-5, Arrendamientos, respecto a la NIIF 16, Arrendamientos
- Tratamientos fiscales inciertos en el impuesto a la utilidad – supletoria
- Aplicación de la INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios en las tasas de interés de referencia
- Impacto de nuevas Normas de Información Financiera
- NIF C-17, Propiedades de Inversión
- NIF C-22, Criptomonedas
- NIF E-1, Actividades agropecuarias Documento original: Consideraciones para el cierre de estados financieros, de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas (NIF), al 31 de diciembre de 2019 / Fecha de publicación: 14 de febrero de 2020.
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