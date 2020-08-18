La propuesta busca evitar conglomeraciones de personas en las tiendas y aumentar el impacto positivo del Buen Fin en la economía mexicana El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) anunció que el Buen Fin se realizará en noviembre y una de las propuestas es que dure una semana completa para evitar contagios y tener un impacto positivo en la economía mexicana. La semana pasada se habló de la posibilidad de adelantar la fecha del Buen Fin, sin embargo, esta propuesta no prosperó, por lo que se realizará del 9 al 16 de noviembre, como lo confirmó a El Financiero el vicepresidente de la Asociación de Internet, Philippe Boulanger. El Buen Fin 2020 necesita una semana completa de ofertas y ventas; con el objetivo de lograr un impacto positivo en la reactivación de la economía mexicana, comentó el presidente de la Concanaco para el diario Publimetro. Si se aprueba, la duración de una semana del Buen Fin solo sería para el 2020, y para los próximos años se realizaría como antes, de viernes a lunes. “Lo que se propuso es que el Buen Fin no sea sólo de cuatro días sino de una semana entera para respetar las normas de sanidad, pero todo sigue igual”, comentó Boulanger en entrevista para El Universal. El especialista destacó que la emergencia sanitaria ha provocado el crecimiento del comercio través de medios digitales, aunque esto no indica que todas las ventas vayan a emigrar al internet.
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