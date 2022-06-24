Banxico destacó que el pico inflacionario también se observará en el tercer trimestre del 2022.

El Banco de México (Banxico) estima que 2022 cierre con una inflación en 7.5 por ciento, lo que contrasta con la previsión anterior del Banco Central que estimaba un nivel de 6.4 por ciento y regresar al rango objetivo (3 por ciento, +/- un punto porcentual) en el segundo trimestre de 2023.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se colocó en 7.88 por ciento a tasa anual durante la primera quincena de junio, su mayor nivel en 21 años y cinco meses, presionada por los aumentos en las mercancías alimenticias y los servicios. La cifra superó la previsión de Bloomberg, que esperaba una tasa anual de 7.73 por ciento, y se aleja cada vez más de la meta puntual del Banxico de 3 por ciento. El la primera quincena de junio, el INPC mostró un avance mensual de 0.49%, con lo que a tasa anual la inflación llegó a un nivel de 7.88 por ciento, de acuerdo con El Economista. Lo anterior supuso una aceleración en el nivel de inflación ya que en la segunda quincena de mayo, el aumento de precios a nivel nacional promedió 7.72 por ciento. Por su parte, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, señaló que el pico inflacionario se observará en el tercer trimestre del 2022. “La trayectoria revisada para la inflación en los siguientes ocho trimestres ve ahora el pico en el tercer trimestre de 2022 (antes era en el segundo) y la inflación promedio del último trimestre de este año en 7.5% (antes 6.4%)”, escribió en su cuenta de twitter. https://twitter.com/Banxico/status/1540035524651622400

Cabe resaltar que el resultado del INPC estuvo por encima con las expectativas del mercado, el cual estimaba 7.75 por ciento a tasa anual, de acuerdo con Citibanamex.

El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta volatilidad de precios, aceleró y se ubicó en 7.47 por ciento a tasa anual, su variación más alta desde la segunda quincena de diciembre del 2000, cuando subió a 7.73 por ciento, informa El Financiero.

Alza de precios

Los precios de los servicios se ubicaron en 4.77 por ciento, mientras que el alza en los precios de las mercancías fue de 9.85 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

Asimismo, dentro del índice subyacente, los precios de las mercancías se elevaron 9.85 por ciento a tasa anual y destacó el alza de 11.71 por ciento en los alimentos, bebidas y tabaco. Con esto, la inflación anual de las mercancías alimenticias acumuló seis meses seguidos por encima del 10 por ciento. En tanto, los servicios se encarecieron 4.77 por ciento anual, en cuyo concepto de educación vio un avance en sus precios de 3.31 por ciento y la vivienda de 2.97 por ciento. Por su parte, el índice no subyacente aumentó 9.13 por ciento a tasa anual, con los productos agropecuarios mostrando un incremento de 14.31 por ciento, secundados por energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, con 5.15 por ciento. Sólo durante la primera mitad de junio, el INPC aumentó 0.49 por ciento respecto a la segunda quincena de mayo ante los avances de 0.50 por ciento en la inflación subyacente y de 0.49 por ciento en la no subyacente.

Productos que encarecieron

Papa y otros tubérculos 16.79% quincenal

16.79% quincenal Naranja 13.13%

13.13% Transporte aéreo 6.62%

6.62% Electricidad 2.59%

2.59% Pollo 2.28%

Por otra parte, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 0.56 por ciento quincenal y 8.44 por ciento a tasa anual.

En su comparación respecto a la quincena inmediata anterior, el INPC presentó una deflación de 0.49 por ciento, su variación más alta desde la segunda quincena de marzo de este año.