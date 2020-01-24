Hoy cambiarán los trámites y procedimientos para cambiar de Afore. Ahora todo será más fácil.

Hoy se dará el cambio oficial de la constancia de Iiplicaciones de traspaso al folio de conocimiento del traspaso. Antes, cuando un trabajador quería cambiar de Afore recibía la Constancia. Pero para recibirla, debía tramitar una solicitud, recepción y activación de forma física en la oficina de su Afore. Ahora, recibirá el folio de conocimiento del traspaso. Este folio viene acompañado de un paquete informativo donde se presentan al trabajador datos relevantes sobre la Afore a la que se quiere traspasar. El paquete también informa sobre las posibles consecuencias del cambio. Una diferencia importante es que antes, un traspaso implicaba ir físicamente a la Afore y solicitar un cambio. Ahora, se puede hacer en línea o por teléfono. Esto podrá tener dos consecuencias, de acuerdo con Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore):

En primer lugar, aumentará el número de traspasos.

Esto podría aumentar los riesgos de que los trabajadores tomen malas decisiones respecto a su Afore. Al cambiar, se pueden materializar pérdidas o ganancias. Por eso, la decisión debe ser informada.

Estos cambios se realizaron el 13 de septiembre del año pasado cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con esto, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se elimina uno de los trámites más difíciles para los trabajadores. Con información de El Financiero.

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