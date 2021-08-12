El instituto reporta el aumento de empleo formal más alto para el mes de julio de los últimos diez años. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la creación de 116,543 puestos nuevos de trabajo en julio del presente año. En un comunicado el organismo informó que para el 31 de julio de 2021 se tienen registrados 20,291,923 (veinte millones doscientos noventa y un mil novecientos veintitrés) puestos de trabajo, de los cuales 87.1% son permanentes, mientras que el 12.9% son temporales. Esto quiere decir que, de enero a julio del presente año, la creación de empleos es de 518,191 puestos. Adicional a esto, menciona que los sectores económicos con mayor crecimiento son transportes y telecomunicaciones con 8.3%; extractivo con 7.4% y construcción con 7.3%. En el caso de las entidades federativas con mayor crecimiento laboral destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con crecimientos anuales por arriba del 10%. https://twitter.com/Tu\_IMSS/status/1425876005563080707

Que pasa con el salario

En el mismo informe menciona que de acuerdo con sus cifras, para el 31 de julio de 2021 el salario base promedio de los afiliados alcanzó un monto de $435.4. Esto representa un incremento anual de 7.5%, el aumento más alto registrado para el mes de julio en los últimos diez años.

Ayudó la reforma al outsourcing

Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral y socio para México de la firma “Littler” dijo a El Economista que hay dos aspectos a considerar en este informe. Primero que la reforma a subcontratación sí está reflejando resultados positivos, pero también “estamos en una etapa de recuperación de empleo, no de generación; sino de recuperación tras la pandemia. Además, debemos recordar que el IMSS solo muestra una parte de todo el mercado laboral”. Para Héctor Márquez Pitol, presidente de la asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), “el tema de empleos temporales está pendiente, pues hay empresas que no pueden absorber contratos temporales de manera tan rápida (…)” Por su parte, Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma DMAbogados, sostuvo que “la reforma de subcontratación no genera empleo, si acaso es un movimiento de trabajadores entre empresas, en el paso muchos trabajadores perdieron su antigüedad y otros derechos. El aumento en el Salario Base de Cotización al IMSS y mayor pago de cuotas no beneficia por ahora en forma directa a los trabajadores, sólo al IMSS e Infonavit y quizá a largo plazo a los asegurados para mejorar su pensión”. Por su parte, Expansión menciona que, aunque el IMSS es el principal indicador de trabajo formal, analistas prevén que el país presenta un retrato parcial, ya que cerca del 55% de la fuerza laboral en de manera informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con información de: El Economista y Expansión https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Durante-julio-se-registraron-116543-nuevos-empleos-formales-reporta-el-IMSS-20210812-0054.html https://expansion.mx/economia/2021/08/12/julio-el-imss-registra-cifra-mas-alta-de-creacion-de-empleo

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