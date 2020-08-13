Debido a que estos alimentos con alto contenido calórico son perjudiciales para la salud, diputados locales de varios estados han presentado iniciativas para prohibir su venta a los menores de edad.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de cada tres menores de edad en México sufre sobrepeso. La semana pasada, el congreso de Oaxaca aprobó la iniciativa de la diputada Magaly López Domínguez de la bancada de Morena, con la que se modificó el artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del estado. Así, quedó prohibida la venta de bebidas azucaradas y alimentos “chatarra” a menores de edad. En el dictamen se plantea la prohibición de la venta directa a menores de edad, lo que implica que se deja la responsabilidad a los padres sobre lo que consumen o no sus hijos. Ante esta iniciativa, varios funcionarios públicos se pronunciaron a favor. Destaca entre ellos el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatell, pues sostiene que la mala alimentación en nuestro país es la causa fundamental de las epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes. “Esa mala alimentación no es un acto voluntario, no se puede culpar a los individuos, sino que hay que propiciar las condiciones necesarias para que haya una buena alimentación”, comentó López Gatell en conferencia de prensa. También la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de la iniciativa. Dijo que ésta podría ser una opción en la CDMX que deberán evaluar los diputados capitalinos. “Pero es fundamental, y esto es una reflexión frente a los decesos que hemos tenido por Covid, que nuestra población, particularmente, a lo que nos corresponde en la Ciudad de México, tiene que ir a una vida más saludable y eso está asociado a un cambio en la alimentación, a una alimentación más nutritiva, a la disminución en el consumo de refrescos, grasas saturadas, azúcares, etcétera; y también el ejercicio y la activación física cotidiana”, dijo la mandataria.

Más estados se suman a la iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a menores

Ahora fue el turno de Tamaulipas de presentar la iniciativa. La bancada de Morena del congreso de ese estado presentó una iniciativa para prohibir la venta a menores y adolescentes de bebidas y comida chatarra. La coordinadora de Morena, Edna López Rivera, instó a sus compañeros a que tomen conciencia y voten a favor como lo hicieron en Oaxaca por el bien de los niños, niñas y adolescentes. “De verdad espero que hagan conciencia todos mis compañeros legisladores. Aprovecho para hacer un llamado a todos ellos, para que voten a favor de esta iniciativa, por el bien de nuestras niñas y niños tamaulipecos”, comentó López Rivera. Destacó la coordinadora que la iniciativa contempla sanciones a tenderos y extiende la prohibición a cooperativas en escuelas de nivel básico y medio superior El 10 de agosto René Frias Bencomo del partido Nueva Alianza presentó ante el congreso de Chihuahua prohibir la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad y poner sanciones administrativas a los comerciantes que no la respeten. La iniciativa propone modificar el artículo 187 bis de la Ley Estatal de Salud y con ello combatir la obesidad y sobrepeso en la población. “Es fundamental que tanto en la escuela como en la casa se procure la conformación de hábitos alimenticios saludables; se requiere que los menús ofrecidos en cooperativas o cafeterías escolares sean saludables y se fomenten las actividades físicas y deportivas; las autoridades deben evitar la publicidad y etiquetado de productos engañosos, especialmente los dirigidos a la niñez”, aseguró. https://twitter.com/CongresoEdoChih/status/1292889900262592513 En Morelos también hicieron la propuesta; diputados del congreso local de Morelos presentaron iniciativa similar a la que aprobaron en Oaxaca. La diputada morenista Keila Figueroa comentó que la iniciativa tiene como objetivo regular los alimentos y bebidas que se comercializan al interior de las escuelas; ha trabajado en coordinación con las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. “Con esta propuesta se busca contrarrestar los altos índices de obesidad infantil y diabetes (…) pues es muy triste que hoy el coronavirus ha afectado principalmente a las personas que padecen estas enfermedades”, explicó Figueroa

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