Los trabajadores incapacitados mantendrán sus derechos laborales, el salario, antigüedad y prima de riesgo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el proyecto para garantizar los derechos de los trabajadores incapacitados que dejarán de ser subcontratados. El Consejo Técnico del Instituto aprobó un proyecto para que los patrones que hayan comunicado al IMSS la sustitución patronal en términos de reforma de subcontratación laboral puedan realizar la migración de los trabajadores, incluyendo aquellos incapacitados temporalmente. https://twitter.com/Tu\_IMSS/status/1432390536564862976 Esto con el fin de conservar sus derechos laborales, el salario, antigüedad y prima de riesgo. Como menciona el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, se propone una transición hacia el patrón sustituto sin cambios para trabajadores que se encuentren con incapacidad temporal para el trabajo. En el comunicado, el IMSS mencionó que, con este acuerdo, los patrones podrán llevar a cabo la migración de los trabajadores para la sustitución patronal, los cuales serán dados de alta en el día inmediato siguiente con el patrón sustituto. Este proyecto instruye a los titulares de las Direcciones de Incorporación y recaudación, de Prestaciones Económicas y Sociales, Prestaciones Médicas, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Finanzas, y de Operación y Evaluación a que emitan las disposiciones necesarias para la aplicación de este acuerdo. Ávila agregó que también se instruye al titular de la Dirección Jurídica con el fin de que se realice la presentación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual entra en vigor al día siguiente de su publicación.

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