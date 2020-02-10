El INPC del mes de enero fue de 106.447, 0.48% mayor que el mes pasado. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor actualizado del índice nacional de p...

El INPC del mes de enero fue de 106.447, 0.48% mayor que el mes pasado. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor actualizado del índice nacional de precios al consumidor (INPC), que sigue el comportamiento de una gama amplia de precios de productos y servicios para medir la inflación. El último valor, correspondiente a enero de 2020, fue de 106.447. Esto es un incremento del 0.48% respecto a diciembre de 2019, cuando el INPC fue de 105.934. La inflación anual, informa el Inegi, fue del 3.24%. En comparación con el mismo periodo de 2019, la inflación mensual fue del 0.09% y la anual del 4.37%. La inflación acumulada en todo 2019 fue del 2.83%, una de las más bajas observadas durante años. El INPC a su vez está compuesto por dos índices, el de precios subyacentes y el de no subyacentes. El segundo incluye aquellos precios que son volátiles o que son controlados en alguna medida por el gobierno. El primero excluye a estos últimos. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual del 0.33% y anual del 3.73%. El índice de precios no subyacente aumentó en 0.96% mensual y 1.81% anual. Dentro de éste, en términos mensuales los agropecuarios subieron 1.83%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas lo hicieron en 0.34%.

¿Qué productos subieron de precio?

Algunos de los bienes y servicios que subieron de precio son el jitomate, que subió en 18.53%; el tomate verde, con 3.59%; los cigarrillos, con 8.76%; y la calabacita, con 39.63%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Algunos de los productos y servicios cuyos precios bajaron son el transporte aéreo, que cuesta 31.87% menos, los servicios turísticos, con una baja del 12.42%; los nopales, 15.56% menos y el limón, con 7.11% menos.

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