El SAT anuncia que la recaudación tributaria de México durante el primer semestre de 2024 alcanzó un récord de 2.5 billones de pesos, superando las metas presupuestarias El Servicio de Administraci...

El SAT anuncia que la recaudación tributaria de México durante el primer semestre de 2024 alcanzó un récord de 2.5 billones de pesos, superando las metas presupuestarias El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado que durante el primer semestre de 2024, la recaudación tributaria de México alcanzó la impresionante cifra de 2 billones 526 mil 306 millones de pesos. Esta cantidad no solo representa un incremento significativo respecto al año anterior, sino que también supera las expectativas presupuestarias establecidas por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Superando las metas: Un crecimiento sostenido

Comparado con el mismo periodo de 2023, la recaudación mostró un aumento de 251 mil 220 millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento real del 6.1%. Este logro es particularmente notable considerando que se alcanzó el 100.1% de lo presupuestado en la LIF para los primeros seis meses del año, evidenciando la efectividad de las políticas fiscales implementadas por el gobierno.

Desglose de la recaudación por impuestos

La recaudación se distribuyó de la siguiente manera entre los principales impuestos:

Impuesto sobre la Renta (ISR): Se recaudaron 1 billón 434 mil 509 millones de pesos, con un incremento de 55 mil 898 millones de pesos en comparación con el primer semestre de 2023.

Se recaudaron 1 billón 434 mil 509 millones de pesos, con un incremento de 55 mil 898 millones de pesos en comparación con el primer semestre de 2023. Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se obtuvieron 670 mil 865 millones de pesos, reflejando un aumento de 61 mil 345 millones de pesos.

Se obtuvieron 670 mil 865 millones de pesos, reflejando un aumento de 61 mil 345 millones de pesos. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): La recaudación ascendió a 314 mil 078 millones de pesos, mostrando un incrementante notable de 122 mil 298 millones de pesos en términos nominales respecto al mismo periodo del año anterior.

La clave del éxito: Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación

Los resultados positivos se atribuyen en gran parte a la implementación del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, una estrategia que ha promovido la equidad en el cobro de impuestos sin la necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar los existentes. Este plan ha sido crucial para mejorar la eficiencia y efectividad en la recaudación tributaria.

El compromiso del personal del SAT

El SAT también destacó el compromiso y la integridad del trabajo realizado por sus servidores públicos, cuya dedicación ha sido fundamental para alcanzar estos resultados. La transparencia y la honestidad han sido pilares que han reforzado la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario mexicano.