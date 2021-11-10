La Prodecon ofrece asesorías y tutoriales para los mayores de edad que se verán obligados a inscribirse al RFC. Uno de los cambios más importantes de la Miscelánea Fiscal 2022 es la obligación de m...

La Prodecon ofrece asesorías y tutoriales para los mayores de edad que se verán obligados a inscribirse al RFC. Uno de los cambios más importantes de la Miscelánea Fiscal 2022 es la obligación de mayores de edad de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Dicha obligación se plasmó en una propuesta de reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Los mayores de edad podrán inscribirse al RFC en el rubro de personas físicas sin actividades económicas. Así, no tendrán obligación de presentar declaraciones; además, no podrán ser sancionados con las multas de más de 11 mil pesos que se incluyen en el CFF por incumplir con el RFC.

No habrá fiscalización

Desde que se anunció la medida, varios especialistas la han tachado de terrorismo fiscal. Hace unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) defendió en entrevista con Milenio la propuesta:

Lo que nosotros estamos buscando es ampliar la cultura fiscal, que la gente vea que hay justicia fiscal en este país y que sus contribuciones sirven para aportar bienes y servicios a la comunidad. Lo que queremos es que la gente sepa que es su obligación contribuir porque vive en una sociedad y que desde los 18 años cuando adquieren la madurez y la mayoría de edad, ellos son conscientes que en algún momento tienen que contribuir con su país.

Esta semana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) también defendió la propuesta y dijo que no habrá fiscalización. En entrevista con La Jornada, Bernardo Núñez Salazar, director general de Representación y Defensa Legal A de la Prodecon, explicó que los mayores de edad que se inscriban al RFC bajo esta modificación no están en peligro de ser fiscalizados. También dijo que la Prodecon ofrecerá asesorías personalizadas y tutoriales para facilitar la inscripción. La Prodecon habilitó ayer el sitio www.inscribete-al-rfc.org para ayudar a los contribuyentes con la inscripción. El sitio contiene videos, infografías y tutoriales.

Prodecon defiende beneficios del cambio

Durante la entrevista con La Jornada, Núñez Salazar hizo eco de algunos beneficios que Buenrostro ya ha señalado antes. Por ejemplo, que estar en el RFC protegerá al contribuyente contra el robo de identidad. En este sentido, dijo que actualmente es muy fácil utilizar la CURP para meterse al portal del SAT y dar de alta un RFC sin autorización de la persona. Con el cambio, lograr esto será más complicado. Otro beneficio importante es la homonimia; básicamente, que se puede utilizar el RFC para distinguir a otra persona con el mismo nombre, apellido y fecha de nacimiento.

No todos creen que funcionará

Sin embargo, algunos especialistas consideran que estar en el RFC no es una buena medida contra el robo de identidad. En entrevista con Reforma, Virginia Ríos, fiscalista y profesora en la Universidad Panamericana, explicó que actualmente se roban las identidades de contribuyentes que ya están en el RFC. Ríos explicó que la reforma en sí no detendrá estas actividades, ya que es común que los criminales roben la información e identidad de los adultos en el RFC. Además, señaló que estar en el RFC podría convertir a los jóvenes en un blanco para las factureras. Con información de La Jornada Y Reforma https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/09/economia/rfc-obligatorio-para-mayores-de-18-anos-no-implicara-fiscalizacion/ https://www.reforma.com/roban-identidad-con-y-sin-el-rfc/ar2285574

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