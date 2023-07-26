Los cambios que se avecinan tendrán un impacto significativo en las personas de alto patrimonio neto y las empresas en Estados Unidos

El autor de este artículo, Yair Kershenovivh, es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 y de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México

El sistema tributario de Estados Unidos se prepara para enfrentar una serie de transformaciones importantes durante el año fiscal 2025. Estos cambios tendrán un impacto significativo en las personas de alto patrimonio neto (HNWI) y las empresas. Es esencial comprender las modificaciones propuestas para adaptarse a este nuevo escenario fiscal.

Recordando la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA)

En 2017, la TCJA, promulgada bajo la presidencia de Donald J. Trump, dejó una huella profunda en el sistema fiscal. Además de reducir los impuestos para ciudadanos y corporaciones, introdujo disposiciones como los Ingresos Globales Intangibles con Bajos Impuestos (GILTI) y la Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT). Estas medidas fueron cruciales para la Propuesta Pilar Dos de la OECD. Sin embargo, muchos de los beneficios fiscales establecidos por la TCJA están próximos a expirar, lo que afectará significativamente a los inversores adinerados. El Presupuesto del Año Fiscal 2024 propone mejoras e incrementos en el Crédito Tributario por Hijo y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, junto con cambios permanentes en los créditos fiscales del Affordable Care Act. Para financiar estos programas, se incrementarán los impuestos, impactando en mayor medida a los más ricos. Se estima que estos nuevos impuestos sobre la riqueza generarán $4 billones en ingresos fiscales adicionales para el gobierno de Estados Unidos.

La historia de los impuestos sobre la riqueza

La idea de gravar a los ricos no es nueva en Estados Unidos. En la historia moderna, el Impuesto sobre la Riqueza de 1935 introdujo un nuevo impuesto progresivo de hasta el 75% para ingresos superiores a $1 millón mientras el país se adentraba en la Segunda Guerra Mundial. Las tasas del impuesto sobre la riqueza continuaron aumentando hasta principios de la década de 1960, con una tasa de impuesto sobre la renta del 91% para ingresos superiores a $200,000 (equivalente a ganancias de $2,000,000+ en dólares actuales). No fue hasta 1980 que las tasas comenzaron a disminuir, llegando a una tasa máxima del 70% para aquellos que ganaban más de $215,000. Desde la década de 1980, los impuestos han seguido disminuyendo. Para el año fiscal 2022, la tasa máxima de impuesto sobre la renta del 37% se aplica a individuos que ganan más de $539,900, o parejas casadas que ganan más de $539,900.* Pero a partir de 2023, el impuesto sobre la riqueza volverá a aplicarse.

Los Cambios que se avecinan

El presupuesto contempla varias disposiciones que entrarán en vigor a partir del año fiscal 2024, aunque muchas de las propuestas serán aplicables para el año fiscal 2023.

Impacto en individuos y patrimonios

Aumento de la tasa de impuesto más alta (sobre $450,000 dólares para declarantes conjuntos) del 37% al 39.6% (efectivo en 2023). Imposición de un impuesto mínimo del 25% sobre ganancias de capital no realizadas para contribuyentes de alto patrimonio neto (el 0.01% más rico). Expiración de la exclusión del impuesto sobre donaciones y patrimonio y del impuesto de transferencia de generación. Inclusión de ingresos de negocios no pasivos y aumento de la tasa del Impuesto sobre Ingresos de Inversiones Netas (efectivo en 2023). Implementación de tasas impositivas sobre ganancias de capital a largo plazo y dividendos calificados, comenzando con ingresos gravables superiores a $1 millón de dólares. Impuesto sobre ganancias de capital no realizadas al fallecimiento por encima de una exención de $5 millones ($10 millones de dólares para declarantes conjuntos). Se requerirá que los contribuyentes con altos ingresos y un saldo acumulado de cuentas inversiones jubilatorias con ventajas fiscales que exceda los $10 millones en un año calendario anterior distribuyan al menos el 50% de ese exceso. Impuesto sobre intereses diferidos como ingreso ordinario para aquellos que ganan más de $400,000 dólares. Restricción de los intercambios de bienes similares bajo la Sección 1031 a $500,000 en ganancias. Cambios en el Impuesto sobre Donaciones y Patrimonio La exclusión del impuesto sobre donaciones y patrimonio se duplicó efectivamente desde los niveles de 2017. Actualmente, la exclusión permite donaciones de más de $12 millones antes de generar impuestos sobre donaciones, patrimonio y transferencias. A finales de 2025, el nivel de exclusión para estos impuestos disminuye a aproximadamente $6 millones.

Impacto en Corporaciones

Las nuevas disposiciones del código fiscal incluirán: Aumento de la tasa de impuesto corporativo al 28% desde el 21% (efectivo para el año fiscal 2023). Incremento del impuesto a recompras de acciones, que comenzó con la Ley de Reducción de la Inflación, del 1% al 4% (efectivo para el año fiscal 2023). Hacer permanente la limitación de pérdidas comerciales en exceso para empresas con estructura de passthrough. Aumento de la tasa impositiva del GILTI del 10.5% al 21%*. Gravar las distribuciones corporativas como dividendos. Eliminar la tasa impositiva reducida sobre los ingresos intangibles derivados del extranjero (FDII).

¡Prepárate Ahora!

Con la reintroducción de importantes exclusiones del impuesto sobre donaciones y patrimonio, incluyendo un retorno a los niveles previos a 2017 ajustados por inflación, así como cambios en las distribuciones de planes de jubilación y la reducción de exenciones de ganancias de capital, junto con aumentos en impuestos corporativos e individuales, nunca ha habido un mejor momento para revisar tu planificación fiscal. En este escenario, es crucial contar con el asesoramiento experto necesario para navegar las complejidades que enfrentan personas de alto patrimonio neto y ultra alto patrimonio neto, sin importar si son nacionales o extranjeras. Mantente alerta ante nuevas actualizaciones conforme surjan nuevos problemas y soluciones. *Es importante destacar que todas las tasas de impuestos citadas son aplicables a "declaraciones conjuntas de casados", y que entonces, como ahora, no todos los ingresos están sujetos a esa tasa de retención de impuestos. El Maestro Yair Kershenovivh es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 y de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México