La autoridad fiscal informó que tiene detectados perfiles falsos de redes sociales, entre ellos Whatsapp El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados sitios de internet y corr...

La autoridad fiscal informó que tiene detectados perfiles falsos de redes sociales, entre ellos Whatsapp El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados sitios de internet y correos electrónicos, en los que se usa su identidad para engañar a los contribuyentes. Por eso, la autoridad fiscal advirtió a los contribuyentes sobre la existencia de sitios de internet que usan correos o información falsa a nombre de la institución.

¿Qué hacer en caso de recibir un correo sospechoso?

El SAT indicó que si los contribuyentes reciben un correo de una cuenta sospechosa, pueden hacer lo siguiente:

A través de un comunicado, el SAT indicó que lo anterior sirve para monitorear las denuncias de los contribuyentes y registrar la información de los sitios y correos falsos.

Perfiles falsos en WhatsApp

Además, la autoridad fiscal informó que tiene detectados perfiles falsos de redes sociales, entre ellos Whatsapp. Cabe destacar que el SAT no cuenta con servicio de esta red social.

Medios de comunicación oficiales del SAT

Por esta razón, es importante informar que existen medios de comunicación oficiales del SAT a través de los cuales se dan a conocer trámites, servicios, temas relevantes y se resuelven dudas, los cuales se encuentran verificados. Estos son:

Portal del SAT https://www.sat.gob.mx

Facebook: SAT México https://www.facebook.com/satmexico

Twitter: SATMX https://twitter.com/SATMX

Instagram: satmx https://www.instagram.com/satmx/?hl=es

YouTube: Servicio de Administración Tributaria https://www.youtube.com/user/satmx

SMS: para identificar que el mensaje recibido es oficial, deben verificar que no aparezca un número telefónico, solo debe mostrarse el nombre de SAT como contacto y contiene solo información genérica.

Correo electrónico: deben observar que la dirección termine así: @sat.gob.mx A través del correo solo se envía información genérica.

A través del correo solo se envía información genérica. Buzón Tributario: el contribuyente debe habilitarlo o actualizar sus medios de contacto (un teléfono celular y hasta cinco correos electrónicos).

Es importante destacar que el Buzón Tributario es el medio por el cual el SAT envía al contribuyente información específica y particular por lo cual es fundamental habilitarlo y actualizar los medios de contacto.