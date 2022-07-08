El Tribunal Federal de Justicia Administrativa le concedió a Alsea una suspensión del cobro de un crédito fiscal de 3,881 mdp Alsea, empresa dueña de restaurantes y cafeterías como Burger King, Starbucks y Domino’s Pizza,interpuso un juicio de resolución exclusiva de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA), que ordenó la suspensión de la ejecución y cobro de un crédito fiscal por 3,881 millones de pesos, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso derivado de la compra de Vips, en 2014. Esto significa que Alsea logró que el TFJFA ordenara la suspensión del embargo que realizó el SAT sobre algunas de sus cuentas bancarias. Sin embargo, de acuerdo con El Economista, el fisco podrá seguir recurriendo a las instancias correspondientes para tratar de lograr su objetivo: cobrar los impuestos, la sanción y recargos correspondientes. “Cuando son créditos fiscales de este tamaño, se pueden llegar a tardar muchos meses o años, porque hay que desahogar pruebas periciales, como documentos y dictámenes, para que al final el Tribunal determine si la empresa debe o no pagar el crédito”, explicó a Expansión, Rodrigo Escartín, socio de Escartín Abogados. Como reportamos, la autoridad hacendaria aplicó el embargo a finales de mayo pasado y la empresa promovió un amparo para impugnarlo, con el cual logró la suspensión del cobro del crédito. De acuerdo con Expansión, en este tipo de disputas entre personas morales y la autoridad fiscal, hay tres posibles escenarios: la nulidad lisa, que anula por completo el crédito fiscal; la nulidad para efectos, en el que la autoridad determina que la deuda es menor e instruye al fisco a realizar un nuevo cálculo bajo determinados parámetros, y, por último, que la autoridad declare la firmeza del crédito fiscal. Por procedimiento, explica la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, el Tribunal le concedió una suspensión a Alsea, en lo que determina cuál de las partes tiene razón.