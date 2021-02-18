La Prodecon encontró errores en los argumentos que el SAT utilizó para negar la devolución de ISR. En 2018, una contribuyente del régimen de personas físicas asalariadas presentó una solicitud de d...

La Prodecon encontró errores en los argumentos que el SAT utilizó para negar la devolución de ISR. En 2018, una contribuyente del régimen de personas físicas asalariadas presentó una solicitud de devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de colegiaturas. El SAT argumentó que la escuela que emitió el CFDI no estaba en la lista de instituciones reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); es decir, al no estar en la lista, no tenía validez bajo la Ley General de Educación. Debido a esto, el fisco se negó a otorgar la devolución de impuestos a la contribuyente.

Prodecon ayudó a la contribuyente

Después de este rechazo, la contribuyente buscó asistencia en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Lo primero que encontró la Procuaraduría es que la escuela en cuestión sí estaba en las listas de la SEP, por lo que sí contaba con reconocimiento de validez oficial de estudios. El problema es que el nombre de la escuela no era igual al nombre que se utilizaba en los CFDI. Esto se debe a que el nombre utilizado en el registro es el nombre comercial; en cambio, en el CFDI se usó la razón social. Así, la Prodecon demostró que se trataba de la misma institución, y ordenó al SAT que admitiera la devolución de ISR de la contribuyente. Si necesitas ayuda fiscal, recuerda que en enero la Prodecon habilitó citas en Zoom. Las citas se pueden agendar en este enlace https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas. El sitio solicita la siguiente información:

Tipo de cita (presencial o remota)

Nombre

Correo

Teléfono

Motivo de la cita

Delegación

Fecha

Horario

Mediante esta nueva modalidad, los interesados obtendrán asesoría de manera ágil, directa y sencilla, desde la comodidad de su casa, con el objetivo de atenderlos en tiempo real y, sin la necesidad de que se trasladen a alguna oficina.

Se estima que cada sesión, que será atendida por un especialista fiscal, tendrá una duración de 20 minutos en promedio, con un horario de atención de las 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/prodecon-logra-que-sat-devuelva-contribuyente-isr-por-pago-de-colegiaturas

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.