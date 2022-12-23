La Procuraduría puede apoyar a los contribuyentes con su servicio gratuito de quejas y reclamaciones Los contribuyentes que compran un bien o contratan un servicio pueden pedir una factura o Compro...

La Procuraduría puede apoyar a los contribuyentes con su servicio gratuito de quejas y reclamaciones Los contribuyentes que compran un bien o contratan un servicio pueden pedir una factura o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica. Entre otras cosas, los CFDI sirven para lo siguiente:

Acreditar la propiedad de las compras.

Comprobar gastos.

Obtener saldo a favor de impuestos.

En algunos casos, los contribuyentes pueden comprar un bien o contratar un servicio, pero el proveedor no les emite el CFDI que ampara esa operación. En estos casos, los pagadores de impuestos se pueden acercar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). La Prodecon puede apoyar a los contribuyentes con su servicio gratuito de quejas y reclamaciones. De acuerdo con información publicada por la Prodecon, con dicho servicio se puede conocer el motivo o la causa por la cual no se emitió el CFDI. Y en caso de ser procedente, puede solicitar al proveedor que emita el CFDI correspondiente. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: octubre de 2022.