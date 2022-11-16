La actualización de las tarifas se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven de base para el cálc...

La actualización de las tarifas se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven de base para el cálculo de la tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cada que la inflación supera 10%. Si este porcentaje se alcanza, al contribuyente le tocaría la aplicación de una tasa menor en 2023. De acuerdo con el fisco, el ajuste beneficiaría a los empleados de la iniciativa privada, del sector público, a las personas físicas con actividad profesional, empresarial, y/o con una o varias propiedades en renta, con ingresos por plataformas tecnologías, entre otros regímenes.

Podrían actualizarse tarifas en 2023: IMPC

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo recientemente que es posible que se actualicen las tarifas para el ejercicio fiscal de 2023. En conferencia de prensa, la contadora explicó que lo anterior es por el comportamiento inflacionario de estos últimos dos años y debido a que el porcentaje de inflación acumulado a septiembre de 2022 es de 8.7%. Sin embargo, aclaró que la actualización de las tarifas se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene. En este caso, la actualización debería publicarse con el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, aproximadamente a finales de diciembre 2022, o a más tardar en el mes de enero de 2023.

Esto podrías pagar de ISR en 2023

Por ejemplo una persona que gana 12,000 pesos al mes en 2022 paga, en promedio, 1,169.56 pesos de ISR, lo que corresponde a 9.75% de sus ingresos mensuales. Un ejercicio realizado por Expansión con información del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) -con una actualización inflacionaria de 14.65% de diciembre de 2020 a apenas octubre de 2022- arroja que una persona en 2023, si continúa ganando los mismos 12,000 pesos, pagará 1,041.49 pesos de ISR, es decir una tasa de 8.67% al mes. Esto representará un pago anual de 12,497.88 pesos en 2023, cuando por el ejercicio de 2022 se pagarán 14,034.72 pesos. La diferencia por mes es de 128 pesos.

De acuerdo con Expansión, esta sería la estimación de montos ISR 2023 en pesos:

Ingresos al mes $ ISR $, 2022 ISR $, 2023 Diferencia 4,000 227.13 222.89 -4.24 8,000 596.42 556.28 -40.14 10,000 833.75 773.88 -59.87 12,000 1,169.56 1,041.49 -128.07 20,000 2,830.84 2,688.87 -141.97 30,000 5,031.88 4,824.87 -207.01 70,000 16,219.45 15,519.20 -700.25 100,000 25,595.23 24,656.92 -938.31 250,000 76,438.82 76,320.52 -118.3 325,000 101,931.15 103,829 1,897.85

Cabe resaltar que los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 no han sufrido actualización, sin embargo, de enero de 2021 a octubre de 2022, la inflación acumulada es de 13.67% de acuerdo con la calculadora del Índice Nacional del Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).