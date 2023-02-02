El sistema del SAT no permite presentar la declaración anual 2022 en enero, febrero o marzo Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril de cada año para presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR), al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Actualmente, algunas personas físicas que estiman tener saldo a favor del ejercicio fiscal 2022, quieren presentar su declaración anual lo antes posible para obtener su devolución de ISR. Pero de acuerdo con el asesor fiscal Mario Beltrán, las personas físicas (vivas) sólo pueden presentar su declaración anual en el mes de abril, y no antes. Es decir, el sistema del SAT no permite presentar la declaración anual 2022 en enero, febrero o marzo. El Contribuyente En una de sus publicaciones, el especialista indicó que las únicas declaraciones anuales anticipadas, permitidas antes de abril, son las de las personas físicas fallecidas. Lo anterior se debe a que las personas físicas fallecidas "presentan" su declaración anual a través del albacea, dentro de los 90 días después de la designación del mismo.