A partir del 30 de septiembre será obligatorio el uso de la carta porte; sin embargo, todavía hay problemas logísticos, de seguridad y varias dudas. El 1 de junio entró en vigor el complemento “car...

A partir del 30 de septiembre será obligatorio el uso de la carta porte; sin embargo, todavía hay problemas logísticos, de seguridad y varias dudas. El 1 de junio entró en vigor el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento quese debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para amparar el transporte de mercancías en territorio nacional. El cambio será obligatorio a partir del 30 de septiembre; sin él, no se podrán deducir los servicios de transporte. El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías.

Problemas de logística

La semana pasada en entrevista con Reforma, Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra Nuevo León, dijo que el método de la autoridad podría causar problemas operativos y pérdida de flexibilidad para las empresas de transporte.En cuanto a la flexibilidad, Fernández explicó que todos los días se dan situaciones que deben solucionarse rápidamente, y esto podría afectarse por el complemento. Por ejemplo, accidentes en la ruta, cambios de choferes y diferencias entre las calibraciones de básculas. Con la nueva obligación, todos estos cambios se deberán introducir en el complemento. Cada complemento contiene más de 185 datos como ruta, valor de la mercancía, fracción arancelaria, etc.

Transportistas piden prórroga

Desde hace algunas semanas, transportistas en todo el país han pedido una prórroga para el complemento. A mediados de julio, la Cámara Nacional del Autotransporte (Canacar) solicitó una prórroga al SAT; en ese momento, se dio a conocer que se llevarían a cabo mesas de trabajo para discutir la posibilidad. Además de la prórroga, la Canacar presentó otras propuestas:

Que el transportista emita un CFDI de tipo Traslado al inicio del viaje. Una vez validado y concluido el viaje, emitir el CFDI de Tipo Ingreso.

Poder incluir datos de dos o más vehículos y operadores en la carta porte.

Incluir dentro de la carta porte las cláusulas del contrato de transporte.

La semana pasada, Enrique González, presidente de la Canacar, dijo que el gremio no se opone al complemento, pero que no dé una prórroga podría ocasionar problemas de abasto de mercancía. Además de los cambios logísticos, todavía hay muchas dudas sobre situaciones específicas. Por ejemplo, qué hacer en devoluciones, robos, retrasos, etc.

También están los problemas de seguridad

Otra gran preocupación con la carta porte es que puede poner en peligro la seguridad de los transportistas. Entre otras cosas, la carta porte contiene información sobre el valor de la mercancía, la ruta, los propietarios, etc. En entrevista con Reforma, Juan Antonio Castro Chávez, integrante de la comisión técnica de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que toda esta información puede hacer que aumenten las extorsiones y robos. En entrevista con el mismo medio, Ricardo Arellano, socio de KPMG, dijo que las empresas deben asesorarse con profesionales para proteger sus bases de datos y evitar que esta información caiga en las manos equivocadas. Hay que destacar que en 2020 México fue el tercer país con más robo de carga en el mundo. De acuerdo con *Transportes y turismo,*estos robos tuvieron un valor de 4,400 millones de dólares. Según datos de la Caintra Nuevo León, se registraron 9,571 robos de carga en 2020. Con información de Reforma y Transportes y Turismo https://www.reforma.com/piden-prorroga-transportistas-al-sat/ar2237777?v=1&Fuente=MD https://www.tyt.com.mx/nota/prorroga-para-cumplir-con-el-complemento-carta-porte-pide-canacar

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